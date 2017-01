Konstanz Schwarmintelligenz: Was die Gruppe leisten kann

Die kollektive Intelligenz steht im Mittelpunkt des Wissenschaftsjahrs der Universität Konstanz. Die Erforschung von sozialer Interaktion in Tiergruppen soll helfen, Bewegungen von Menschenmengen nachzuvollziehen und Unglücke wie das auf der Loveparade in Duisburg zu vermeiden.

Ein Fischer taucht nach seinem Netz, das sich an einem Riff verfangen hat. Als er zurück an die Wasseroberfläche will, verdunkelt sich das Wasser um ihn herum. Ein Schwarm Goldmakrelen lässt den Fischer nicht zu seinem Boot zurückschwimmen. Er ertrinkt. Das ist ein Szenario aus dem Roman „Der Schwarm“ von Frank Schätzing. Es ist eine fiktive Geschichte, doch sie hat Schwarmintelligenz 2004 erstmals ins Licht der öffentlichen Diskussion gedrängt. 13 Jahre später investiert die Universität Konstanz 27 Millionen Euro in ein interdisziplinäres Wissenschaftszentrum, dessen Zweck die Entschlüsselung sozialer Interaktion in Gruppen bei Tier und Mensch ist.

Jens Krause pflügt in der realen Welt durchs Wasser, um den Grundprinzipien der sozialen Organisation von Fischschwärmen auf den Grund zu gehen. Der Biologieprofessor vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerforschung und Binnenfischerei, der eng mit Konstanzer Wissenschaftlern zusammenarbeitet, untersucht in der Bucht von Mexiko das Jagdverhalten von Segelfischen: schlanke Räuber, zwei Meter lang, auf dem Rücken eine segelartige Flosse, die für jedes Tiere das ist, was der Daumenabdruck für einen Menschen ist: einzigartig. Mit ihrem langen Schnabel, an denen spitze Zähne sind, stoßen die in Gruppen organisierten Jäger abwechselnd in Fischschwärme, verletzen und töten viele Fische, berichtet Jens Krause im Rahmen einer Uni-Veranstaltung im Konstanzer Konzil.

Seit 2005 wendet der Wissenschaftler seine Erkenntnisse auf das Verhalten von Menschen an. Es hat sich gezeigt: Vom Tier zum Menschen ist es gar nicht weit. Tatsächlich ist es viel näher, als es dem Professor zu Beginn seiner Forschung klar war. Mitte der 80er-Jahre habe nichts darauf hingedeutet, dass sich Rückschlüsse auf die Dynamiken von Menschenmengen ziehen lassen. „Wir Forscher sind bei der Untersuchung von Tierschwärmen immer wieder gefragt worden: Ist das Schwarmintelligenz? So lange, bis wir uns immer mehr selbst diese Frage stellten und schließlich konkrete Experimente durchführten.“ Schwarmintelligenz steht für eine Problemlösung von unten nach oben. Das Individuum in jedem Schwarm nimmt eigenständig Informationen auf und tauscht sich mit den anderen aus. Die Weisheit der Vielen kann so womöglich bessere Lösungen hervorbringen als der Einzelne. Vorbild ist dabei die Natur.

Heute verbessert Schwarmintelligenz die Ergebnisse von Suchmaschinen, navigiert Autofahrer aus dem Stau, unterstützt die Landwirtschaft bei der Bekämpfung von Schädlingsplagen und ermöglicht Erkenntnisse zur Ausbreitung von Krankheitswellen. Es gebe auch reges Interesse von Unternehmensberatern und Architekten, erzählt Krause im Gespräch mit dieser Zeitung. „Knallhart im Vordergrund aber steht die zivile Sicherheit“, sagt Krause und fügt hinzu: „Wir haben es alle bei der Loveparade gesehen. Und das passiert dutzendfach.“ Im städtischen Raum nimmt die Dichte der Bevölkerung immer weiter zu. „Die Schwarmforschung kann helfen zu verstehen, wie zivile Sicherheit optimiert werden kann und soziale Gruppen organisiert werden können, um Unglücke zu vermeiden“, erklärt er, relativiert aber: „Es liegen noch Jahre an interdisziplinärer und differenzierter Forschung vor uns.“

Die Universität Konstanz will dabei Wegbereiter sein. Die Hochschule, die sich in diesem Jahr zum dritten Mal um den Exzellenztitel bewirbt und aufgrund der Konkurrenzsituation noch nichts über die Inhalte der neuen Forschungsverbünde verraten möchte, baut an der Nordseite des Campus ein Forschungszentrum für 27 Millionen Euro. Bund, Land und Hector Stiftung II tragen die Kosten für das Center on Visual Computing for Collectives (VCC). Herzstück des Gebäudes, dessen Bau in diesem Jahr beginnt und vier Jahre dauern soll, ist ein 3D-Simulator: Dieser vollzieht die Bewegungen von Tierschwärmen in einer 3D-Umgebung nach. Die gemeinsame Erforschung von Kollektivverhalten durch Biologen und Informatiker ist ein weiteres Beispiel für den interdisziplinären Forschungsansatz der Universität, erklärt Uni-Sprecherin Julia Wandt und ergänzt: „Kollektives Schwarmverhalten ist ein ganz zentraler Forschungsschwerpunkt, der große Bedeutung für die Universität hat und das internationale Renommee weiter stärken wird.“

Kritik an Forschung

Als Jens Krause 2005 anfing, im Rahmen seiner Forschung mit Menschen zu arbeiten, war er unsicher, wie vor allem Psychologen reagieren würden. Denn seine Forschung zeigt auch, dass Menschen gar nicht so autonom und individuell handeln. Die Wissenschaftswelt ging mit seinen Erkenntnissen viel offener um, als Krause es erwartet hatte. Doch es gibt auch Kritiker. Für Harald Welzer, Sozialpsychologe und Kulturwissenschaftler, haben Schwärme von Tieren und menschliches Handeln nichts gemein. Letzteres unterscheide sich ganz grundlegend von allem, was im Tierreich zu finden sei.