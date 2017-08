vor 1 Stunde sk Konstanz Schwaketenstraße: 49-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt – Ursache unklar

Nach einem Unfall in der Schwaketenstraße in der Nacht zu Mittwoch musste ein 49-jähriger Radfahrer mit Verletzungen an der Schulter und im Gesicht sowie einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden.