Konstanz Schuss erst später gemerkt: Fünftes Opfer von Schusswechsel im Grey meldet sich

Bei der Gewalttat in der Diskothek Grey in Konstanz wurden fünf Personen durch Schüsse getroffen. Ein Mann bemerkte die Verletzung erst später, wie jetzt bekannt wurde.

Stück um Stück wird klarer, wie viele Menschen am Sonntagmorgen durch Schüsse aus der Waffe von Rozaba S. verletzt wurden. Die Staatsanwaltschaft geht inzwischen von fünf Personen aus, die von Projektilen getroffen wurden. Neben dem Polizeibeamten, dem offenbar nur sein hochmoderner Helm das Leben rettete, sind zwei Türsteher unter den Opfern. Einer von ihnen erlitt sechs Einschüsse, sagte Christian Sieve, der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft.

Bestätigt ist auch, dass eine Frau eine Verletzung erlitt. Während der Leitende Oberstaatsanwalt Johannes Georg Roth Auskünfte zu Ort, Art und Schwere der Verletzungen mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte der namenlosen Opfer verweigert, wurde die Frau nach Informationen des SÜDKURIER am Gesäß verletzt. Roth bestätigte aber, dass sich bis Dienstagabend noch ein fünftes Opfer gemeldet habe. Es handle sich um einen irischen Staatsbürger, der vom Grey zunächst nach Hause gefahren sei. Die Schussverletzung habe er erst später wahrgenommen.

Als Verletzte gelten in den weiteren Ermittlungen auch Betroffene, die bei der Flucht aus dem Grey gestürzt waren, sich an Splittern schnitten oder durch das Erlebnis der brutalen Gewalt seelische Verwundungen davongetragen hatten. Die Polizei hält es für möglich, dass auch in den nächsten Tagen noch Personen zu den Ermittlern kommen und entsprechende ärztliche Bescheinigungen vorlegen. Keine weiteren Auskünfte gab es zunächst zum Zustand des verletzten Polizeibeamten. Die Operation am Montag hatte er nach SÜDKURIER-Informationen gut überstanden. Keine Angaben macht die Staatsanwaltschaft dazu, wie die Polizei in dem Schusswechsel agierte. Wie oft und auf welche Körperteile von Rozaba S. die Polizei schoss, sei ein Teil des laufenden Ermittlungsverfahrens, so Roth.

Beisetzung des Täters am Freitag

Nach SÜDKURIER-Informationen ist inzwischen klar, wann der Täter bestattet wird. Die Beerdigung soll am Freitagvormittag stattfinden. Wie die Beisetzung des getöteten Türstehers Ramazan Ö. am Donnerstag um 13.45 Uhr, soll auch Rozaba S. auf dem Hauptfriedhof Konstanz zu Grabe getragen werden.

Unterdessen wächst die Kritik an der Wiedereröffnung der Diskothek am Freitagabend. Während vor allem die Türsteher den Übergang in den Alltag als Teil des Geschäfts erachten, wundern sich immer mehr Angestellte des Service- und Bar-Bereichs über die Entscheidung der Stuttgarter Betreibergesellschaft KNEG. Viele der Angestellten des Grey fühlen sich nicht in der Lage, die Disko fünf Tage nach der Gewalttat erneut zu betreten.