Konstanz Schulen und Kindergärten erhalten Bücher zu Irmi Wettes Theaterstück "Pfoten weg"

Irmi Wette kämpft seit vielen Jahren gegen sexuelle Gewalt an Kindern. Bei der Buchübergabe hatten die Kinder der zweiten Klasse die Möglichkeit, das Puppenspiel anzusehen. Das Stück kam bei den Kindern allerdings sehr unterschiedlich an

Konstanz – Mehr als 50 000 Kinder hat Irmi Wette mit ihrer Puppenbühne und dem Projekt "Pfoten weg!" bisher erreicht. Es soll Kinder stärken, damit diese sich gegen die unangenehme Nähe eines Menschen wehren können und "Nein" sagen lernen.

Das Projekt feiert kommendes Jahr sein 15-jähriges Bestehen, berichtete Wette. Dann werde auch eine DVD dazu erscheinen, auch in arabischer Sprache. Seit 2010 sind alle Aktionstage und Aufführungsserien für die Zuschauer und die Einrichtungen kostenfrei. "Damit jedes Kind dabei sein kann", betont Irmi Wette. Für das gleichnamige Begleitbuch mit dem Untertitel "Macht Kinder stark!" hat sie mit Jürgen Rossegger einen Sponsor gefunden, so dass die Bücher an Kinder in Konstanzer Kindergärten und erste und zweite Klassen von Grundschulen kostenlos verteilt werden können. Dazu gibt es Taschen mit Informations- und Nachbearbeitungsmaterial für Eltern und Lehrer.

Ihr Credo sei "Prävention muss für alle zugänglich sein. Denn Prävention ist Aufdeckungsarbeit", ergänzt sie. Sexuelle Gewalt an Kindern gebe es in allen gesellschaftlichen Schichten. "Sie ist nach wie vor ein brennendes aktuelles Thema", sagt Irmi Wette nachdrücklich. Kinder müssten als eigenständige Personen wahrgenommen werden.

Bei ihrer Aufklärungsarbeit stoße sie immer wieder auf Widerstände, gepaart mit Ängsten und Bedenken. Seit 2010 gebe es einen Runden Tisch, was ihre Arbeit erleichtere. Glücklich sei sie, wenn sie die Dankbarkeit der Betroffenen erfahre.

In der Aula der Gebhardschule am Zähringerplatz fand die Buchübergabe statt. Dazu waren auch die ersten und zweiten Klassen von Gebhard und der Waldorfschule eingeladen. Die Kinder durften sich das Figurentheaterstück "Pfoten weg!" ansehen. Paul aus der 2 a fand das Stück nicht so gut. "Es war zu kindisch", erklärte er. Anderer Meinung war Klassenkamerad Lukas: "Das Lied hat mir sehr gut gefallen". Jason fand die Schweine lustig, die mit dem Motorrad fuhren. Kaosara hat das Stück ebenfalls gut gefallen. Toll fand sie, als die Katzenkinder endlich Nein sagten und ihr gefiel, als alle Kinder in der Aula das Lied sangen. "Schon doof, wenn das jemand macht", sagte Luna selbstbewusst. Sie meint das lästige Betätscheln der Kinder durch Onkel und Tante. Sie fand es richtig, dass die Katzenkinder "Nein, ich möchte das nicht" sagten.

"Hm, hm", brummte Zeineb aus der 2 d, als sie gefragt wird, wie es ihr gefallen habe. "Es ging so", sagte sie schließlich. "Ich fand es ein bisschen komisch. Ich dachte, es sei ein Theaterstück, stattdessen gab es einen Monitor", erklärte sie ihre Verwunderung. "Aber ich fand es gut, dass die Kinder widersprochen haben", betonte sie. Hagar äußerte eine ähnliche Meinung. Komisch sei gewesen, dass es nicht nur Puppen gab. "Eigentlich gab es nichts, was mir gefallen hat". Lenya gefiel es dagegen gut: "Besonders das Nein fand ich sehr mutig", erzählte sie. Paine gefiel die Szene, als die Fee kam. Moupeya gefiel alles. Auch sie war von der Fee beeindruckt. Emi hatte das Stück schon mal gesehen. Konrektor Elmar Matt kannte das Theaterstück noch nicht. "Deswegen bin ich hiergeblieben" erklärte er. "Sehr ansprechend", lobte er. "Ich fand den Auftritt der Fee großartig". Ihm gefalle der pädagogische Ansatz, dass es einen Lösungsmoment gebe.

Die Geschichte

Onkel Burschi und Tante Herzi kommen zu Besuch bei Katzens. Die Katzenkinder Salome, Tom und Lotte freuen sich überhaupt nicht. Die Eltern ärgern sich, weil die Kinder so widerborstig sind. Aber Salome, Tom und Lotte fühlen sich gar nicht wohl bei dem Gedanken, wieder einmal krakenartige Umarmungen und feuchte Schlabberküsse aushalten zu müssen. Doch durch die Unterstützung ihrer Freunde Igel, Hase und Wildschwein – und nicht zuletzt mit Hilfe der wunderbaren Katzenfee – lernen sie, stark zu werden und sich zu wehren. (nea)