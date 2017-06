Litzelstetten Schüsse um kurz vor drei Uhr nachts reißen Litzelstetter aus dem Schlaf

Polizei muss angefahrenes und schwer verletztes Reh erschießen.

Zwei Schüsse um kurz vor drei Uhr in der Nacht auf gestern haben gestern zahlreiche Bürger Litzelstettens aus dem Schlaf gerissen. So genau konnte sich gestern Morgen niemand erklären, was es damit auf sich hatte. Gesprächsthema Nummer eins waren die Schüsse im Konstanzer Vorort allemal. Polizeisprecher Markus Sauter erklärte gegenüber dem SÜDKURIER: "Im Ortseingangsbereich kam es zu einem Unfall, bei dem ein Reh in ein Auto gesprungen ist." Die Streife kam zur Unfallstelle, der Fahrer berichtete, das verletzte Wild sei davon gehumpelt. Daraufhin machten sich die Beamten auf die Suche und fanden das schwer verletzte Reh schließlich im Unteren Riedhaldeweg, der L219, die von Litzelstetten zur Mainau und nach Allmannsdorf führt. Mit zwei Schüssen erlegten sie das Tier und übergaben es schließlich an den zuständigen Förster.