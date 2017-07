Konstanz Schüler des Suso-Gymnasiums verabschieden Musiklehrer Michael Auer beim Sommerkonzert in den Ruhestand

Musiklehrer Michael Auer hat 36 Jahre lang am Suso-Gymnasium gewirkt. Beim Sommerkonzert dirigiert er zum letzten Mal Chor und Orchester

Konstanz – Gerade so viele Schüler wie das Jahr Tage hat, brachte das Suso-Gymnasium auf die Konzilbühne, um zweierlei in musikalischer Fröhlichkeit und Wehmut zu feiern: das Ende des Schuljahres und den Abschied von einem Musiklehrer, der 36 Jahre lang das Musikleben dieser Schule intensiv geprägt hat: Michael Auer dirigierte bei diesem Konzert letztmals seine Schüler in Chor und Orchester. So geriet dieser Abend zweiteilig: Ein großes Konzert mit nicht weniger als neun verschiedenen Musikgruppen und anschließend ein riesiges Finale, das im stürmischen Dauerapplaus, durchsetzt mit Abschiedstränen, gigantische Ausmaße annahm.

Vier Musiklehrer zogen an einem Strang und brannten mit ihren Jungmusikern ein dreistündiges musikalisches Feuerwerk ab: Michael Auer, Dorothee Eckhardt, Martin Kneer und Reinhard Siegel. Alle Details zu würdigen, was da an Ideenreichtum, Anfänger-, fortgeschrittenem und gereiftem Können in den übervollen Saal hineinklang, würde eine ganze Zeitungsseite sprengen. Richten wir also ein paar kurze Spotlights auf die vielen Ensembles: Entspannt und heiter, aber synkopenreich zackig, eröffnete "Sinfonietta", das kleine Vororchester, mit launig-feurig spanischen Rhythmen und pantomimisch gespieltem, tödlich endendem Fechtkampf.

Das große Jugend-Sinfonie-Orchester gab sich musical-modern und servierte die schwierig gesetzte "West-Side-Story"-Partitur mit wunderschön schluchzenden Streichermelodien und sattem Blech- und Perkussionsregister bis zum "America"-Finale. Gleich fünf Chöre mit rund 260 Stimmen unterhielten nacheinander: Die Fünftklässler-Buben mit "Hagebüchenen Hosen", köstlich rappend, die zugehörigen Mädchen frech "behütet"; die Hundertschaft des Unterstufenchors schon qualitätvoll stimmgeleitet, mal balladenhaft sanft, mal aufdrehend; der darauf aufbauende Gemischte Chor, auch a-cappella (mit toll gemeisterten Tonart-Rückungen in "Sixteen Tons") und jazzigem Temperament; das chorische Filetstück, der Mädchenchor mit blitzsauberen Stimmen und eindrucksvoller Choreografie (Sarah Frank) in glitzernden Katzenkostümen: Ein bravourös getanztes und gesungenes "Cats"-Medley auf Samtpfoten; der Männerchor, die kleinste Chorformation, hatte den kürzesten Auftritt, aber den längsten Applaus: Zwölf befrackte Oberstufen-Herren gaben den nachdenklichen Wise-Guys-Song "Wir hatten eine gute Zeit" a cappella, prachtvoll klingend, ein harmonisches Schaumbad!

Beim Jazz der SUjazzSO-Junior- und Big-Band holte Martin Kneer das letzte aus den Jungs und Mädchen heraus: In sieben Titeln steigerte sich swingend und groovend die Band bis zum "Cry me a River", wo auch die jazzige Stimme der multibegabten Vanessa Müller den Abschiedstränen nahe war. So viele Vokalstimmen, Instrumentalsolisten, Begleiter und Orchestermitglieder hatten mitgewirkt, so viel Begeisterung im Publikum war aufgebaut worden: Das musste sich irgendwie entladen.

Dafür sorgte Martin Kneer und führte glänzend Regie beim Sonderfinale, das Michael Auer gewidmet war: "Ein Glück, dass wir dich hatten!" leitete er die "Sinfonie der Tausend" (so viele Leute mochten im Konzilsaal sein) unter tosendem Beifall ein, als die brechend volle Bühne dem kommenden Pensionär das bewegende, köstlich umgetextete Abschiedslied sang: "Nach 36 Jahren ist noch lange nicht Schluss". Gerührt, aber mit fester Stimme rief Auer allen Anwesenden zu: "Macht Musik, seid mit Ernst bei der Sache, seid glücklich mit der Musik, ich war's an dieser Schule auch!"

Zur Person

Michael Auer studierte Musikwissenschaft, Geschichte und Schulmusik mit den Schwerpunkten Chor, Orchesterleitung und Gesang an der Musikhochschule in Stuttgart. Den Bruder-Klaus-Chor dirigierte er von 1977 bis 2003, seit vielen Jahren betreut er die Konzertreihe "Konzert am Sonntagabend" in der Bruder-Klaus-Kirche. 1980 übernahm er die Leitung des Konstanzer Kammerchors. 36 Jahre lang war Auer am Suso-Gymnasium tätig.