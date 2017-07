Konstanz Schottenstraße: Unfallflucht von Radfahrer  3000 Euro Schaden

Im Laufe des Samstags ist laut Polizei ein Fahrradfahrer in der Konstanzer Innenstadt gegen einen Audi gefahren und dann davon gefahren. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein zunächst unbekannter Radfahrer ist am Samstag zwischen 11.20 Uhr und 21 Uhr gegen einen in der Schottenstraße abgestellten Audi geprallt. Wie die Polizei berichtet, hat er sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Telefon: (07531)995-0 in Verbindung zu setzen.