Konstanz Schon wieder war es die Handtasche am Kinderwagen: Polizei Konstanz ruft nach neuerlichem Diebstahl zu Vorsicht auf

Zwei Fälle an zwei Tagen: Diebe haben in Konstanz erneut eine Person mit Kinderwagen bestohlen. Diesmal passierte es auf der Marktstätte.

Aus der am Kinderwagen hängenden Handtasche erbeutete der unbekannte Täter am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr einen Geldbeutel mit einem zweistelligen Bargeldbetrag entwendet. Dies teilte die Polizei mit und warnte, dass sich bereits am Tag zuvor ein ganz ähnlicher Fall im Lago ereignet hatte. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Telefon (07531) 995-0, zu melden. Die Polizei rät, Geldbörsen eng am Körper und nicht in offenen Taschen zu transportieren und niemals unbeaufsichtigt zu lassen.