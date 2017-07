Konstanz Schock für Südwestdeutsche Philharmonie: Die 4,5 Millionen vom Bund kommen nicht

Es klangzu schön, um wahr zu sein. Und tatsächlich – das Konstanzer Profi-Orchester bekommt eine sicher geglaubte Förderung aus Berlin so nicht. Nun soll sich das Ensemble in einem Wettbewerb durchsetzen, und statt 4,5 winken nur noch höchstens 1,35 Milklionen Euro. Das Wort des Tages lautet Enttäuschung. Und drei CDU-Männer greifen eine CDU-Ministerin an.

Statt sicher geglaubter 4,5 Millionen Euro bekommt die Südwestdeutsche Philharmonie (SWP), das Profi-Orchester der Stadt Konstanz, vom Bund nur 1,35 Millionen Euro. Und auch das nur, wenn alles optimal läuft. In der Kulturpolitik und beim Freundeskreis Philharmonie ist die Nachricht mit Enttäuschung, aber auch Kampfesgeist aufgenommen worden. Freundeskreis-Vorsitzender und CDU-Stadtrat Wolfgang Müller-Fehrenbach zeigte sich zuversichtlich, dass das Ensemble in dem nun ausgerufenen Wettbewerb beste Chancen habe, dennoch in den Genuss von Geld aus Berlin zu kommen. Doch dass aus der Taube in der Hand nun der Spatz auf dem Dach geworden ist, die Enttäuschung darüber kann er nicht verbergen. Tapfer sagt er: "Wir sind sehr traurig, aber wir sehen das nicht als Katastrophe."

Für die Philharmonie heißt der Richtungswechsel in Berlin dennoch, dass das Orchester umplanen muss. Am 9. November hatte Intendant Beat Fehlmann noch ein fast ungläubiges Staunen über das neue Förderprogramm des Bundes zu Protokoll gegeben. Seine leisen Zweifel haben sich bewahrheitet, nachdem sich Kultur-Staatsministerin Monika Grütters über einen Parlamentsbeschuss hinweggesetzt hatte und statt der beschlossenen Liste mit sechs Ensembles – unter ihnen die SWP – nun die Gewinner einer Ausschreibung fördern will. Und das nicht mit je bis zu 900 000 Euro über fünf Jahre, sondern mit maximal 450 000 Euro, die nur für drei Jahre gesichert sind.

Hat Andreas Jung am 9. November 2016, als er die Bundes-Förderung mit den Worten „Konstanz spielt damit im Konzert der Besten“ kommentiert hatte, den Mund zu voll genommen? Nein, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete. Dass die Regierung einen eindeutigen Beschluss sowohl des Haushaltsausschusses wie auch des gesamten Bundestags nicht umsetze, sei ein einmaliger Vorgang. "Ich habe damals gemacht, was jeder Parlamentarier macht, wenn es einen solchen Beschluss gegeben hat: Ich habe die Information in meinen Wahlkreis getragen." Auch ihm ist die Enttäuschung anzumerken: "Ich kann mir das Vorgehen nicht erklären", sagt er über die plötzliche und grundlegende Änderung der Spielregeln. Und er sei damit nicht allein: "Es wurde mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages eine Erwartung geweckt, und wird jetzt enttäuscht. So wird Vertrauen zerstört", erklärt er. Offen geht er auf Distanz zu seiner Parteifreundin Grütters: "Ich kann keine Argumente finden, um dieses Vorgehen zu rechtfertigen."

Auch Oberbürgermeister Uli Burchardt ist "sehr enttäuscht", wie er auf Anfrage erklärte: "Es ist nicht nachvollziehbar, warum dieser Kurswechsel erfolgt ist und die ursprünglich vorgesehene Förderung nicht umgesetzt werden kann." Er sei aber überzeugt, dass sich die Südwestdeutsche Philharmonie auch in dem neuen Verfahren durchsetzen wird, denn: "Die Philharmonie ist erstklassig und bringt im Wettbewerb viel Gewicht auf die Waage." Er finde es "befremdlich, dass in Berlin eine Ministerin offenbar nicht an den Beschluss des Bundestages gebunden ist." Dass sie den getroffenen Beschluss nicht umsetzen müsse, nehme er "verwundert zur Kenntnis“.

Der große Dämpfer