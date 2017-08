vor 50 Minuten sk Konstanz Schneckenburgstraße: Unbekannter bricht mitten am Tag in Wohnung ein

Ein zunächst unbekannter Täter ist am vergangenen Freitag gegen 13.30 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Schneckenburgstraße in Konstanz eingebrochen. Nun werden Zeugen gesucht.