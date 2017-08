Konstanz Schnapsidee im Schnellrestaurant: Betrunkene Männer stehlen Kinderstühle und versuchen vergeblich, damit zu flüchten

Mit zwei Kinderstühlen unter dem Arm traten ein 18- und 19-Jähriger am Sonntagmorgen die Flucht an

Diese Schnapsidee ging daneben: Zwei junge Männer wurden Sonntagnacht vom Personal eines Konstanzer Schnellrestaurants dabei beobachtet, wie sie zwei Kinderstühle mitgehen lassen wollten. Zunächst verfolgte das Personal die beiden, später entdeckte eine Polizeistreife die betrunken jungen Männer am Bahnhof Fürstenberg. Die Männer warfen die Kinderstühle im Wert von jeweils etwa 250 Euro zur Seite und rannten weg. Nach kurzer Verfolgung konnten beide gestellt werden, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl.