Der SÜDKURIER lädt erneut zur Fischmarkt-Fasnacht am schmotzigen Dunschtig ein. Ab 10 Uhr läuft ein buntes Programm. Für Gäste gibt es wieder heißen Tee und Suppe.

Es ist einer der beliebtesten Programmpunkte der Konstanzer Straßenfasnacht am Schmotzigen Dunschtig: Auch dieses Jahr lädt das SÜDKURIER Medienhaus wieder alle Mäschgerle zur Fischmarkt-Fasnacht ein. Am Donnerstag, 23. Februar, sind Familien und Schnurrgruppen, einzelne Narren und ganze Zünfte herzlich willkommen, zwischen 10 und 13 Uhr mit einem bunten Bühnenprogramm in den tollsten Tag der Konstanzer Fasnacht zu starten. Mehr als ein Dutzend Narren- und Musikgruppen haben sich bereits für einen Auftritt auf der großen SÜDKURIER-Bühne angemeldet, wie in den vergangenen Jahren ist auch mit weiteren spontanen Besuchen von Narren- und Schnurrgruppen zu rechnen. Wer etwas aufführen will, kann auch kurz entschlossen noch auf die Bühne kommen.

Auch Moderator Reiner Jäckle freut sich bereits auf seinen Auftritt vor der bunten und großen Narrenschar im Herzen der Konstanzer Altstadt. Wie immer wird er gut gelaunt durch den Vormittag führen und den Gästen ein buntes Programm mit ganz klassischem Brauchtum und Stimmungsmusik bieten. "Vom Vögelebeck-Vers bis zum Fliegerlied ist wieder alles dabei, und diese Vielfalt gehört zum Schönsten der Konstanzer Fasnacht", sagt Jäckle. Für alle, die auf der Bühne etwas aufführen, hält er zusammen mit vielen anderen Mitarbeitern des SÜDKURIER Narrenorden bereit.

Erwartet werden unter anderem die Zeppeliner mit einer launigen Einlage, bei der wohl auch 2017 ein Seitenhieb gegen den SÜDKURIER nicht fehlen wird, die Wollmatinger Riedhexen mit einer wilden Tanznummer, das Ballett der Hofpeter, die Büeble-Musik, mehrere Fanfarenzüge und Guggenmusiken. Die Konstanzer Seegeister haben sich mit 70 Bühnenakteuren angemeldet und stellen damit zusammen mit dem Fanfarenzug der Niederburg eine der größten Gruppen. Die Schneckenburg hat sogar 91 Teilnehmer gemeldet, auch andere Gruppen kommen in starker Besetzung.

Weil ein hungriger Narrenmagen keine gute Voraussetzung für einen langen Straßenfasnacht-Tag ist, gibt das SÜDKURIER Medienhaus erneut eine kräftige Suppe aus. 480 Liter Kartoffeleintopf und reichlich Brot dazu haben die Organisatoren bei Stefan Krieg bestellt, dem Pächter der Konstanzer Polizeikantine. Wie im vergangenen Jahr kümmert er sich auch mit heißem Getränk um die Gäste. Volljährige Narren – und nur sie! – bekommen auch einen Schuss in den Tee. Sicherheitspersonal sorgt neben Absperrungen dafür, dass es ein fröhliches und sicheres Fest wird.

Als Erinnerung an den schönsten Tag der Konstanzer Fasnacht können sich alle Mäschgerle auch in diesem Jahr von SÜDKURIER-Fotoreporter Oliver Hanser fotografieren lassen. Die Bilder lassen sich nach Veröffentlichung direkt aus den Online-Galerien über Soziale Netzwerke teilen, sodass auch Freunde und Verwandte außerhalb ein wenig närrische Stimmung erleben können. Nach Programm-Ende beim SÜDKURIER gegen 13 Uhr warten auf die Narren dann zahlreiche weitere närrische Angebote in der gesamten Altstadt.

Rund um den Fischmarkt

Die SÜDKURIER-Fasnacht auf dem Fischmarkt ist am Schmotzigen Dunschtig, 23. Februar, einer der Höhepunkt an diesem Tag. Die Schüler zieht es auf die Marktstätte, um nach der Befreiung vom Unterricht dort zu feiern. Um 13 Uhr ist auf dem Obermarkt mit dem Jakobiner-Tribunal ein weiterer wichtiger Programmpunkt; an vielen Orten werden Narrenbäume gestellt. Der Hemdglonker-Umzug ist um 19 Uhr, dann bekommen die Lehrer wieder ihr Fett weg. Die Narren feiern anschließend in einer Freinacht.