Konstanz Schmotziger Dunschtig: So bereitet sich die Konstanzer Kinderklinik auf komatöse Jugendliche vor

Polizei, Ärzte und Pflegepersonal rechnen am Schmotzigen Dunschtig wieder mit volltrunkenen bis komatösen Kindern. So bereitet sich das Fachpersonal an der Kinderklinik darauf vor.

Wer etwas Verbotenes vorhat, offenbart ganz gerne großen Einfallsreichtum. Da die Stadt ein Glasverbot vom Schmotzigen Dunschtig, 5 Uhr, bis Freitag, 24. Februar, 6 Uhr ausgesprochen hat und dies auch überwachen lässt, möchten Jugendliche ihren Alkohol einfach in diesem Bereich verstecken, um sich dann an den närrischen Tagen vor Ort am eigenen Nachschub zu bedienen – denn auch der Zugang mit Alkohol ist für sie verboten. Die Redaktion hat Informationen erhalten, nach denen Plastikflaschen mit hochprozentigen Mixgetränken deponiert werden sollen.

Polizeisprecher Fritz Bezikofer: "Das ist ja nicht verboten, wir sind ja kein Polizeistaat", sagt er. "Wer Alkohol trinken möchte, der schafft das auch irgendwie." Die Polizei ist sensibilisiert, vor allem am Schmotzigen Dunschtig. Die Maßstäbe sind jedoch nicht anders als an den anderen 364 Tagen des Jahres: "Unter 16 gar kein Alkohol, unter 18 kein Branntwein und als Wirt darf ich grundsätzlich an erkennbar Betrunkene nichts ausschenken." Das Deponieren von Getränken hat für ihn eine weitere gefährliche Komponente: "Was ist, wenn andere diese Flaschen finden und K.o.-Tropfen hineingeben? Mir wäre das viel zu gefährlich."

Peter Gessler ist Chefarzt der Konstanzer Kinderklinik. Er blickt sorgenvoll nach vorne. "Mir graut's vor Donnerstag", sagt er. "Das ist für uns der schlimmste Arbeitstag des Jahres." Mit doppelter Besetzung wird seine Abteilung auf die alkoholisierten und komatösen Jugendlichen warten – wer unter 18 ist, kommt hierher. "2016 wurde das erste Kind um 8.30 Uhr eingeliefert", schaut er zurück. Einen Vorgeschmack erhielt die Station bereits am vergangenen Wochenende: Drei Patienten zwischen 13 und 15 Jahren wurden aufgenommen, alle drei im Zusammenhang mit der Fasnacht. "Die waren nicht ansprechbar und hatten zwischen 1,5 und 2,5 Promille Alkohol." Das Problem bei den jungen Menschen heutzutage aus Sicht eines erfahrenen Medizin-Professors: "Sie trinken Wodka mit süßem Zeugs drin, damit es auch schmeckt und das in hohen Mengen", erzählt Peter Gessler. "Dann merken sie gar nicht, wie schnell die Wirkung eintritt. Dann ist es aber zu spät, weil der Alkohol schon längst im Körper ist." Er möchte den Konsum von Alkohol gar nicht verdammen, "aber es geht um die Art. Wir haben früher auch getrunken als Jugendliche. Doch das war in der Regel Bier oder Wein. Da kommt die Wirkung langsamer und man spürt die Veränderung. Das ist bei harten Mixgetränken nicht der Fall".

Wenn ein jugendlicher Mensch im volltrunkenen Zustand eingeliefert wird, läuft routinemäßig ein bestimmtes Programm ab: Zunächst werden die lebensnotwendigen Funktionen überprüft – Atmung und Schlucken zum Beispiel. "Patienten können ersticken an ihrem Erbrochenen oder versterben an einem Krampfanfall in Folge von übermäßigem Alkoholkonsums." Wenn die Körpertemperatur unterhalb 32 Grad Celsius sinkt, ist das Leben ebenfalls bedroht. "Da können tödliche Herz-Rhythmus-Störungen auftreten. Das Erlöschen der Schutzreflexe geht dann rasend schnell." Rund zehn bis 15 komatöse Jugendliche werden an einem Schmotzigen Dunschtig eingeliefert. Nach einigen Stunden kommen sie wieder zu sich. "Die Peinlichkeit ist dann riesig", berichtet Peter Gessler. "Sie haben Windeln an und bemerken, in welcher Situation sie sich befinden." Unangenehm wird es erneut, wenn die Eltern ihre Kinder abholen müssen. "Entweder sagen die, das sie selbst früher getrunken hätten oder sie haben tiefe Schuldgefühle." Es komme auch vor, dass Eltern gegenüber Ärzten und Pflegepersonal aggressiv reagieren.

Peter Gessler möchte auch eine Tatsache festhalten: "Das Verhältnis der eingelieferten Buben und Mädchen hält sich die Waage", sagt er. "Und bei Mädchen ist es oft so, dass sie sich an nichts mehr erinnern können und dann die Komponente Missbrauch eine Rolle spielt."

Es geht nicht nur um Vergewaltigung, "Missbrauch beginnt beim Grabschen unter den BH". Und wenn dann die jungen Mädchen sowieso schon verdreckt mit Straßenschmutz und Erbrochenem eingeliefert werden, fällt es schwer, einen Missbrauch zu erkennen. Peter Gessler jedenfalls hat seine Freude an der Fasnacht verloren, als er vor elf Jahren seinen Dienst in Konstanz antrat. "Es ist sehr, sehr traurig."

