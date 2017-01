Konstanz Schlag gegen Drogen-Schmuggel im Raum Konstanz: Polizei stellt kiloweise Kokain sicher

Bei einer groß angelegten Ermittlung gelang es den Beamten 72.000 Euro und neun Kilo Kokain zu beschlagnahmen. 30 Tatverdächtige, Asylbewerber aus Nigeria, sind der Polizei dabei ins Netz gegangen.

Diese Zahlen wirken beeindruckend und beunruhigend zugleich: 30 Tatverdächtige, 26 Haftbefehle, Sicherstellung von etwa 9,1 Kilogramm Kokain und 300 Gramm Heroin im Verkaufswert von circa 720 000 Euro, Beschlagnahme von 72 000 Euro mutmaßlichen Drogengeldern und bisherige Verurteilungen in einer Gesamthöhe von 52 Jahren und 8 Monaten. Diese Bilanz eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Konstanz und der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen eine aus Nigeria stammende Tätergruppe ist sehr umfangreich. Sie zeigen aber auch die gut organisierte Drogenkriminalität im Kreis Konstanz.

"Wir haben es hier mit klassischer organisierter Kriminalität zu tun, die feste Strukturen und Hierarchien hat", sagt Bernd Schmidt, Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Den Beginn nahm die umfassende Ermittlung im April 2015 ganz unten in der hierarchischen Ordnung: zwei Drogenkurieren, 35 und 53 Jahre alt, die durch Körperschmuggel mit sogenannten Fingerlingen größere Mengen Kokain zum Weiterverkauf in den Raum Konstanz transportierten, gingen ins Netz der Beamten. Beide waren Asylbewerber aus Nigeria. Über diese Kuriere, die bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden, gelang es den Ermittlern weitere Mitglieder dieses auch international arbeitenden Drogenkartells ausfindig zu machen. In den vergangenen zwei Jahren konnten die Beamten bei mehreren Einsätzen insgesamt zwölf Kurieren, sieben Zwischenhändler und acht ihrer Helfern, überwiegend aus dem Raum Konstanz und Singen festnehmen. Sie konnten auch einen 45-jährigen, in Amsterdam wohnhaften Organisator der obersten Hierarchieebene bei einem Aufenthalt in Konstanz Mitte Dezember 2016 fassen.

Der Ablauf des Drogenhandels soll dabei laut Information des Polizeipräsidiums wie folgt abgelaufen sein: Die Drogen sollen aus Südamerika stammen, von wo aus Kuriere des Kartells sie nach Europa gebracht haben. Weitere Kuriere, die sich bereits in Europa aufgehalten haben, transportierten die Drogen dann in zwischen 30 und 120 oval geformten und mit Zellophanfolie ummantelten Fingerlingen mit jeweils rund zehn Gramm Kokain in den süddeutschen Raum. Die Kuriere übergaben die Drogen an Zwischenhändler, die im Kreis Konstanz wohnhaft sind. Diese sollen dann den Weiterverkauf in der örtlichen Drogenszene organisiert haben. Einen Teil des Erlöses soll bei den Residenten vor Ort geblieben sein, ein weiterer Teil ging an einen im Ausland sitzenden Organisator ab. Bei den Kurieren soll es sich laut Kriminalpolizeidirektion aus Friedrichshafen um Asylbewerber aus Nigeria gehandelt haben, die in Spanien, Italien, Holland und Deutschland gemeldet waren. Die Zwischenhändler war ebenfalls Asylbewerber aus Nigeria, die jedoch meist eine deutsche Staatsbürgerin geheiratet hatten. Diese Frauen sind als Helfer der Residenten ebenfalls angezeigt worden.

Während einzelne Tatbeteiligte laut Bernd Schmidt noch auf ihren Gerichtsprozess warten, wurden gegen 16 Personen bereits Freiheitsstrafen von einem Jahr und zehn Monate bis zu acht Jahren und sechs Monate ausgesprochen. Gleichzeitig werde gegen die Asylbewerber ein Abschiebungsverfahren eröffnet, damit diese möglichst schnell in ihr Herkunftsland zurückgeführt werden können. "Das liegt jedoch im Aufgabenbereich der Ausländerbehörde und ist meist ein schwieriger Prozess", sagt Bernd Schmidt.

Prozessreihe

Am Konstanzer Landgericht wurden in den vergangenen Wochen mehrere Prozesse gegen Mitglieder des Drogenkartells geführt. Die Verfahren erweisen sich nicht gerade einfach, weil die Angeklagten zum Teil jegliche Aussage, auch zu ihrer Herkunft oder Person verweigern. Auch der Prozess gegen den Hauptorgansator steht noch aus.