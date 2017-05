Konstanz Schlägerei auf dem Konstanzer Bodanplatz endet im Krankenhaus

Vier Männer in einer handgreiflichen Auseinandersetzung: Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in der Altstadt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zu dem Streit kam es laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums am Freitagabend gegen 20.50 Uhr im Bereich des Bodanplatzes. Nach ersten Ermittlungen geriet ein junger Mann mit einer Gruppe von drei Männern in Streit, in dessen Verlauf es beiderseits zu körperlichen Übergriffen kam. Einer der drei Männer soll den Angaben zufolge in diesem Zusammenhang einen Fahrradständer eingesetzt haben, den er zuvor von einem abgestellten Fahrrad abgebrochen hat. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt und mussten sich einer ärztlichen Behandlung im Klinikum Konstanz unterziehen.