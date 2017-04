Konstanz Schiffe der Weißen Flotte fahren wieder auf dem Bodensee

Auf dem Bodensee heißt es wieder: Leinen los. Am Sonntag starten die Schifffahrtsunternehmen in die neue Saison. Dabei setzen sie auch auf Sonderfahrten mit Pasta, Whiskey und Opern-Musik.

Flottensternfahrt als Höhepunkt

Die Kursschifffahrt am Bodensee startet wieder: Ab Sonntag (9. April) fahren die 30 Fahrgastschiffe der Weißen Flotte insgesamt 46 Häfen an. Er hoffe auf gutes Wetter zum Start - angesagt seien auch Sonnenschein und Temperaturen bis über 20 Grad, sagte der Vorsitzende der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein (VSU), Norbert Reuter, am Dienstag in Konstanz. Zu dem Verband gehören Schifffahrtsbetriebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.Erster Höhepunkt der Saison - die bis zum 15. Oktober dauert - ist die traditionelle Flottensternfahrt am 29. April. Dabei fahren die Schiffe der VSU jedes Jahr vor einen anderen Hafen, um gemeinsam eine Sternformation auf dem Bodensee zu bilden - und sich „allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“ zu wünschen. Das Ziel der 46. Internationalen Sternfahrt ist dieses Mal die Blumeninsel Mainau.Neben der Kursschifffahrt zwischen den Häfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen die Schifffahrtsunternehmen auch auf Sonderfahrten. So gebe es beispielsweise kulinarische Ausflüge wie einen Osterbrunch oder Rundfahrten mit Frühstück, Pasta, Whiskey oder einer Schlachtplatte, sagte Reuter. Zudem fahren Schiffe der VSU auch zu den Bregenzer Festspielen, die in diesem Sommer Georges Bizets Oper „Carmen“ zeigen wollen.Die österreichischen Vorarlberg Lines (VLB) bieten erstmalig auch dreitägige Kreuzfahrten über den Bodensee an.In der vergangenen Saison konnten alle fünf Schifffahrtsunternehmen am Bodensee ein Plus bei den Passagierzahlen verbuchen. Insgesamt fuhren fast 3,8 Millionen Fahrgäste mit der Weißen Flotte, das bedeute eine Zunahme von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sagte Reuter. Für die guten Zahlen habe vor allem das zweite Halbjahr mit einem freundlichen Altweibersommer gesorgt - nachdem der Saisonstart wegen anhaltenden Regens und Hochwassers durchwachsen gewesen sei.