Konstanz Scheingeschäft mit Kokain: Vier Männer wegen Drogenhandels verurteilt

Vier Männer wurden wegen Drogenhandels verurteilt. Das Landgericht geht von einem minder schwerem Fall aus.

Weit mehr als sechs Jahre Haft hatte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer für einen der vier Angeklagten, der sich in fünf Fällen wegen unerlaubten Handels mit Drogen strafbar gemacht hat, gefordert. Die anderen Strafforderungen lagen nicht weit darunter. Das Gericht schöpfte diesen Strafrahmen nicht aus: Vier Jahre und sechs Monate, drei Jahre und acht Monate, drei Jahre, ein Jahr und sechs Monate auf Bewährung lautete das Urteil nach drei zähen Verhandlungstagen am Landgericht. Es sei von minder schweren Fällen auszugehen, begründete Richter Joachim Dospil sein Urteil.

Die Taten ereigneten sich zwischen März und Juni 2016. Nach einem Ersthinweis, dass sich ein Bewohner in einem Konstanzer Asylbewerberheim auffällig verhalte, nahm eine Vertrauensperson der Polizei Kontakt zu dem 31-Jährigen auf, um Kokain zu kaufen. Später stieß eine verdeckte Ermittlerin dazu, die fortan die Drogengeschäfte anschob. Es kam zu weiteren kleineren Geschäften, drei bis neun Gramm, insgesamt viermal. Dann fragte die verdeckte Ermittlerin, ob der Angeklagte auch größere Mengen beschaffen könne. Sie einigten sich zunächst auf ein Kilogramm Kokain für 60 000 Euro, dann auf 1,7 Kilogramm für 90 000 Euro.

Der Angeklagte, der Schwierigkeiten hatte, so viel Kokain aufzutreiben, sprach einen befreundeten Bewohner des Asylbewerberheims darauf an. Dieser rief einen Hintermann außerhalb von Konstanz an, der sich in einem weiteren Prozess verantworten muss, und fädelte das Geschäft ein. Der dritte Angeklagte führte das Kokain aus den Niederlanden nach Deutschland ein und brachte es nach Konstanz, der vierte Angeklagte machte sich als Geldkurier strafbar. Bei der Übergabe in Konstanz nahm die Polizei die vier Männer fest.

Die vier Angeklagten sind Flüchtlinge, ihre Vorgeschichten teils schwierig: Der als Drogenkurier Angeklagte hat seine Eltern im Bürgerkrieg verloren. Er selbst konnte unter schwierigen Bedingungen fliehen, gelangte Anfang der 90er-Jahre in die Niederlande und nahm nach einigen Jahren die niederländische Staatsbürgerschaft an. Seine Familie durfte nicht nachkommen. Die Schwester starb, dann schossen Unbekannte seine Frau an. Für die Operation benötigte er Geld, so sei er in das Drogengeschäft geraten. Der Angeklagte, der mit der verdeckten Ermittlerin in Kontakt stand, ist ebenfalls als Flüchtling nach Konstanz gekommen genau wie der 38-Jährige, der das Drogengeschäft einfädelte. Er sei aufgrund politischer Verfolgung geflohen. Als er erfuhr, dass sein Vater im Krankenhaus liegt, versuchte auch er für eine Operation an Geld zu kommen. Allein der vierte Angeklagte lebt seit 2007 mit seiner Familie in Deutschland und ist seit 2011 durchgehend beschäftigt.

Die schwierigen Hintergründe, auch wenn das keine Rechtfertigung für eine Straftat sei, bewertete das Gericht als strafmildernd, genau wie die Tatsache, dass alle Angeklagten ihre Taten mehr oder weniger gestanden haben. Strafmildernd bewertete das Gericht auch, dass die verdeckten Ermittler der Polizei alle Drogengeschäfte anstießen und alles stets unter Aufsicht stattfand. Es sei keine Tat zu Unrecht provoziert worden, aber es sei von einem minder schweren Fall auszugehen, erklärte der Richter. Die Strukturen einer Bande seien zwar zu erkennen, aber von einem bandenmäßigen Handeltreiben sei in diesem Fall nicht auszugehen. Drei der Angeklagten sind außerdem nicht vorgestraft. Gegen die Angeklagten sprachen Menge und Qualität der Drogen sowie der hohe Organisationsgrad.

Rechtskräftig ist das Urteil bisher nur im Fall des Geldkuriers. Die drei anderen Verurteilten können innerhalb einer Woche in Revision gehen.

Rechtliches

Das Gericht ist bei der Festlegung des Strafmaßes im aktuellen Prozess von einem minder schweren Fall ausgegangen. So ein Fall liegt vor, wenn bei der Gesamtbetrachtung der Tat der Regelstrafrahmen nicht mehr angemessen scheint. Das heißt: Wenn das gesamte Tatbild einschließlich der Täterpersönlichkeit bei Betrachtung aller belastenden und entlastenden Umstände in erheblichem Maß vom Durchschnitt der Fälle abweicht, kann der Ausnahmestrafrahmen angewendet werden.