vor 1 Stunde Sebastian Thomas Allensbach Schallschutzwände in Allensbach sind das Ziel: Blinde Zerstörungswut kostet zehntausende Euro

Spezielle Elemente an den Bahnsteig-Baustellen an der Seehas-Strecke sollen eigentlich nächtlichen Baulärm eindämmen. In Allensbach wurden sie von unbekannten Tätern beschädigt.