Schaden in Höhe von 1000 Euro nach Unfall

Eine Autofahrerin hat beim Ausfahren einen geparkten Opel beschädigt. Anschließend floh sie.

Eine unbekannte Autofahrerin ist am Montag vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieber Straße rückwärts ausgefahren. Dabei prallte sie nach Angaben einer Polizeimitteilung mit der Rückseite ihres Autos gegen einen Opel, der am Straßenrand geparkt war. Anschließend floh die Unfallfahrerin vom Tatort, ohne sich für den angerichteten Schaden in Höhe von 1000 Euro zu verantworten. Der Vorfall ereignete sich zwischen 17.50 Uhr und 18.10 Uhr.