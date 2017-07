Konstanz Sanitätsdienst nun doch abgedeckt: Das Konstanzer Weinfest ist gerettet

Der Sanitätsdienst für die 41. Auflage des beliebten Konstanzer Weinfests ist gesichert. Damit kann ab Mittwoch der Stephansplatz zur Feiermeile werden.

Der Sanitätsdienst für die vier Festtage ist abgedeckt. Diese Mitteilung von Patrik Lauinger, Geschäftsführer des DRK Kreisverbands Landkreis Konstanz, sorgte bei Stefan Müller und Claudio Sama von der Konstanzer Weinfest GbR für Erleichterung. In letzter Minute ist dem Kreisverband die Rettungsaktion gelungen, denn ohne ausreichend fachkundiges Personal, das Sanitäts- und Rettungsdienst vor Ort sicherstellt, hätte das Weinfest abgesagt werden müssen. "Das Weinfest kann starten", so Stefan Müller, der anfügt: "Ich danke Landrat Frank Hämmerle und Patrik Lauinger, dass sie das alles in die Wege geleitet haben."

Eine derartige Zitterpartie will Stefan Müller nicht noch einmal erleben müssen. "Ich wünsche mir, dass generelle Richtlinien entwickelt werden; ein Leitfaden, was Sicherheitskonzept und was sonst noch dazugehört, erstellt wird, damit alle Veranstalter Planungssicherheit haben und Transparenz erzielt wird", sagt Müller. An diesem Thema will er dranbleiben, auch wenn er seine Energie jetzt erst einmal komplett für die Durchführung des 41. Konstanzer Weinfestes einsetzt. Jetzt steht nämlich der Aufbau der Weinfeststände auf dem Stephansplatz bevor, die am Mittwoch ab 16 Uhr geöffnet sein werden. Die offizielle Eröffnung mit Prominenz findet am Mittwoch gegen 18 Uhr statt.

Programmatisch gibt es keine großen Veränderungen. Der Musikverein Wollmatingen gestaltet den Auftakt-Abend, "Take a dance" von und mit Jürgen Waidele sorgt am Donnerstag für Unterhaltung und Polka Cabana tritt am Freitag auf der Weinfest-Bühne auf. Alles rund um Schlager gibt es am Samstag zu hören, denn dann tritt die bekannte Stockacher Formation "Papi's Pumpels" auf. Auch der Kindernachmittag am Samstag von 13 bis 17 Uhr ist fester Bestandteil des Weinfestprogramms. Die Kolpingfamilie betreibt seit 40 Jahren einen Stand beim Konstanzer Weinfest. Das ist für den aktiven Kolping-Chor Grund und Anlass, gegen 17.30 Uhr am Kolping-Stand vor der Stephanskirche eine kleine Gesangseinlage darzubieten.

Ein paar wenige Veränderungen gibt es bei der Gestaltung des Festareals. Die Fluchtwege werden sichtbarer ausgeschildet und die Salmannsweilergasse wird als zusätzlicher Notausgang geöffnet und ausgeleuchtet, erläutert Hans-Rudi Fischer, Leiter des Konstanzer Bürgeramts. Da der Zugang zur Salmannsweilergasse aufgrund eines großen Baumes erschwert ist, muss ein Stand um ein paar Meter zur Seite gerückt werden. Da diese Forderung erst im Rahmen der jüngst geführten Sicherheitsbesprechung gestellt wurde, der Veranstalter aber so kurzfristig nicht die Gesamtstandplanung ändern kann, muss er dies erst im kommenden Jahr umsetzen. "Dies war eine verständliche Bitte des Veranstalters. Wir waren kompromissbereit", so Fischer. Das Sicherheitskonzept sieht vor, dass in der Hauptachse zwischen der Metzgerei und der Stephanskirche keine Stehtische mehr ausgestellt werden. Bei schönem Wetter muss unter dem Festzelt ein vier Meter breiter Durchgang frei gehalten werden.

Das Konstanzer Weinfest

Das Fest findet von Mittwoch, 26. Juli, bis Samstag, 29. Juli, auf dem Stephansplatz statt. Festbetrieb ist von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 1 Uhr und am Samstag von 13 bis 1 Uhr. Am Mittwochabend sorgt der Musikverein Wollmatingen für den Rahmen. Am Donnerstagabend spielt Waidele's Take-a-dance-Sextett. Am Freitagabend spielt die Blaskapelle Polka Cabana und sorgt für fröhliche Unterhaltung. Am Samstag findet von 13 bis 17 Uhr das Kinderfest statt mit Kinderschminken, Torwandschießen, Basteln, Malen, Zauberer, Luftballon-Künstler und Hüpfburg. Am Abend spielen Papi's Pumpels mit deutschen Schlagern.