Konstanz Sanierung des Palmenhauses: Die Mainau-Palmen kommen an die frische Luft

Die Insel Mainau saniert über den Sommer ihr Palmenhaus. Moderne Technik macht es fit bis zum Jahr 2028. Dann soll es einen anderen Standort erhalten.

Auf der Insel Mainau hat der Abbau des Palmenhauses begonnen. In den kommenden Monaten wird es aufwendig saniert. Ab Herbst dient es wieder dem Schutz der kälteempfindlichen Pflanzen und kann für Veranstaltungen genutzt werden. Die Blumeninsel investiert dafür rund eine halbe Million Euro. "Die Abbauarbeiten werden bis zum 22. Mai dauern, kündigt Andrei Szarvas, Leiter Facility-Management, an. Mit einem Autokran werden derzeit die großen Plexiglaselemente auf spezielle Transportpaletten verladen. Drei Hubsteiger unterstützen die Demontage. "Im Bereich Wirtschaftsgebäude und Hackschnitzelanlage lagern wir die Paletten", berichtet Andrei Szarvas. Dort würden die Plexiglaselemente gereinigt und erhalten eine schützende Wachspolitur.

Eine Säuberung der Außenflächen mittels Hochdruckreiniger sei bereits erfolgt, ergänzt er. Dabei sei auch eine Sichtkontrolle vorgenommen worden. "Bis jetzt wurden keine Schäden gefunden; ich hoffe, dass das so bleibt", erklärt er. Ausgetauscht werden auf jeden Fall die Gummidichtungen: "Sie sind stark eingedrückt und hart." Die Lamellenelemente, über die die Zufuhr von Außenluft geregelt wird, würden ebenfalls saniert. "Einzelne müssen ersetzt werden", erläutert der Facility-Manager.

"Am 11. September beginnen wir mit dem Wiederaufbau", kündigt Andrei Szarvas an. "Der reine Aufbau wird zwei Wochen dauern." Daran schließen sich weitere Arbeiten an der Technikinstallation an. Vier Wochen hat er dafür angesetzt. Für ungeplante Verzögerungen hat er zusätzlich zwei Wochen vorgesehen. "Mit dem kompletten Wiederaufbau wollen wir in sechs Wochen fertig sein", bekräftigt er.

"Die komplette Veranstaltungsbeleuchtung wird erneuert", berichtet Szarvas. Es erfolge eine Umstellung von Halogen- auf LED-Leuchtmittel: "Wir können damit enorm viel Strom sparen." Eine weitere Energieeinsparung erhofft er sich durch die Erneuerung und Anpassung der Steuerungstechnik. Alle Motoren, die die beweglichen Glaselemente gesteuert haben, werden ersetzt. "Die alten Motoren konnten nur auf und zu", erläutert der Facility-Manager. "Zukünftig können wir sie in Fünf-Prozent-Schritten steuern."

Zugleich werde die Heizung erweitert. Sie habe bei tiefen Temperaturen zu langsam reagiert, um auf 23 Grad zu kommen, begründet er die Entscheidung. "Zukünftig können wir Veranstaltungen bis zu einer Außentemperatur von minus 15 Grad abhalten", verspricht Andrei Szarvas.

Das Palmenhaus bietet den Pflanzen ein optimales Klima. Einige von ihnen würden bald an das Dach stoßen. "Wir haben deren Blattmasse reduziert", erläutert Gartendirektor Markus Zeiler. Dies geschah dadurch, dass rund vier Fünftel des Blätterwerks entfernt worden sei. Außerdem sollen die Palmen weniger intensiv gegossen werden. "Wir setzen sie auf Diät", sagt er scherzend und fügt ernsthaft hinzu: "Das ist eine Gratwanderung, denn sie dürfen nicht kaputt gehen."

Weil die Palmen weit über zehn Jahre lang im Palmenhaus standen, seien sie das UV-Licht nicht mehr gewohnt, erläutert Markus Zeiler. Die Folge: "Pflanzen können Sonnenbrand kriegen." Eine Art Sonnencreme aus Gesteinsmehl solle sie während der Sommermonate schützen. Um die über Monate ungeschützten Palmen dem Wind aussetzen zu können, ließ sich die Blumeninsel deren Standfestigkeit bestätigen. "Ein Baumsachverständiger hat sie mittels Schalltomografie und Zugversuchen untersucht", erläutert Markus Zeiler.

Historisch gewachsen

Im Oktober 2016 stimmten der Ortschaftsrat von Litzelstetten und der Gemeinderat Konstanz dem Antrag der Insel Mainau zu, dass das Palmenhaus bis zum Jahr 2028 stehen bleiben darf. Es muss auch nicht über den Sommer abgebaut werden. Das heutige Palmenhaus wurde 1998 gebaut. Seit 1867 habe es an gleicher Stelle immer wieder Palmenhäuser gegeben, berichtet Gartendirektor Markus Zeiler und betont: "Das ist historisch gewachsen." Um 1880 herum habe das Haus Bodman der Mainau eine Dattelpalme geschenkt. Es könne sein, dass diese heute noch steht. Baumringe wie bei anderen Bäumen gebe es nicht, sodass eine Altersbestimmung darüber nicht möglich sei. Die kommenden Jahre möchte die Mainau nutzen, einen anderen Standort für ein Palmenhaus zu finden. Die großen Palmen würden jedoch am heutigen Standort verbleiben, da sie nicht versetzt werden könnten. Im Winter bekämen sie einen Überzieher. Vor 20 Jahren gab es dafür keine geeigneten Materialen, erläuterte Zeiler. (nea)