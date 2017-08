Allensbach Saftige und leckere Kreationen  ganz ohne Alkohol

Über 30 Kinder ließen sich ihre selbst gemixten Cocktails schmecken: bei Kursen der Initiative b.free im Allensbacher Ferienprogramm.

Die Namen der Cocktails aus dem Saftladen des Alkoholpräventionsprojekt b.free klingen schon verlockend: Madagaskar, Sunshine oder Moonlight. Dass es sich zudem um leckere Mixturen handelt, stellten nun über 30 Kinder und Jugendliche fest in zwei Cocktail-Kursen von b.free im Allensbacher Ferienprogramm. Dabei durften die Kinder aus Säften und Sirups eben diese drei Cocktails selber mixen im Seegarten – und auch andere Mischungen ausprobieren.

"Die waren alle gut", erklärte der zwölfjährige Marius. "Ich habe noch Ginger Ale in Moonlight reingefüllt. Das war ganz lecker." Moonlight besteht aus Banane, Mango, Kokos und Blue-Curacao-Sirup. Diese Mixtur fand Antonia (12) am leckersten. Und auch die gleichaltrige Jasmin meinte: "Der Blaue hat am besten geschmeckt." Moritz (11) fand dagegen Sunshine am besten aus Orange, Ananas, Ginger Ale und Grenadinesirup. Beim Madagaskar-Cocktail aus Mango, Maracuja, Ananas und Waldmeistersirup waren die Meinungen etwas geteilt. Danielle (13) schmeckte dieser am besten, wobei sie nur zwei Cocktails mixte: "Das wäre mir zuviel geworden, es ist schon ziemlich süß." Antonia fand Madagaskar zwar auch gut, aber Angelina (11) sagte: "Ich mag nicht so gern Waldmeister." Deshalb hatte sie davon einfach weniger reingemischt. Die Mengen der Zutaten seien auch nicht festgelegt, erklärte Hanna Taig: "Dafür entwickeln die Kinder schnell ein Gefühl."

Manche der jungen Teilnehmer mixten sich neben den drei Cocktails aus der Karte des Saftladens noch eine eigene Kreation. Jule (14) kombinierte dafür die Zutaten, die ihr am besten schmeckten: Banane, Ananas, Kokos, Grenadine und Ginger Ale. Das schäumte zwar ein bisschen über im Cocktailshaker wegen der Kohlensäure, aber mit dem Resultat war sie zufrieden: "Das schmeckt sehr gut und passt auch gut zusammen." Sie habe auch schon zu Hause mal was gemischt, aber das sei nicht so lecker gewesen. Da habe sie keine Ahnung gehabt, was sie rein machen sollte. Sie will aber – wie die meisten Kinder – künftig zu Hause auch Cocktails machen.

Die kleineren Kinder im ersten Kurs mischten am Schluss noch ein Getränk für die Eltern, die sie abholten – zu deren Freude, wie Taig berichtete. Ein Junge hatte als Eigenkreation einfach alle Säfte vermischt. "Das sah ganz lustig aus", fand Taig. Und während die meisten Kinder drei oder vier Cocktails mischten und tranken, habe ein Junge im ersten Kurs sogar sieben geschafft.

Hanna Taig macht diese Kurse im Rahmen eines Freiwillgen Sozialen Jahrs in etlichen Gemeinden im Landkreis. Die Nachfrage sei überall groß. Und in Allensbach, so meinte sie nach der Premiere, sei dies sicher nicht das letzte Mal gewesen.