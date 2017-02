Kreis_Konstanz Sänger Äneas Humm zeigt sich als Ausnahmetalent

Beim Liederabend im Wolkensteinsaal liefert ein erst 21-jähriger Bariton zusammen mit Pianistin Babette Hierholzer einen faszinierenden Liederabend ab. Als Zuhörer kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Konstanz – In klassischen Liederabenden gestalten meist arrivierte, gereifte Künstler die subtile Kunst des Klavierlieds. Im wohlgefüllten Wolkensteinsaal war es jetzt nicht anders: Der Sänger ist medial angekommen, hat Preise eingeheimst, wird fast schon weltweit engagiert, kennt sich in der Alten Musik so aus wie auf der Opernbühne und im Oratorium und gab drei Liederzyklen gereift und durchge-staltet, hat eine großartige Baritonstimme mit Tenor-Tendenz und auffallend faszinierende Bühnenpräsenz. Aber: Er ist gerade mal 21 Jahre alt!

Der Schweizer Äneas Humm ist ein ganz seltenes Ausnahmetalent und hat sich seine frühe Karriere hart erkämpft. Hört man ihn am Flügel stehend, schlank und hochgewachsen, kommt man aus dem Staunen nicht heraus: eine glasklare Stimme, zu pianissimo und fortissimo fähig ohne Bruch, eine deutliche Aussprache, die allenfalls unter dominanter Klavierbegleitung zurücktreten könnte, und ein wortgestaltender Habitus, der auch durch Mimik ins Theatralische wächst. Das Schweizer Fernsehen sagt ihm nichts weniger als eine Weltkarriere voraus.

Humm sang die inhaltsverwandten Zyklen „Dichterliebe“ von Robert Schumann und „An die ferne Geliebte“ von Ludwig van Beethoven. Hier wie dort die Unerreichbarkeit der Geliebten: Hier verzweifelte Ironie und Sarkasmus Heinrich Heines in Schumanns 16 Liedern, wo der Klavierpart sich zum „Zweiten Sänger“ erhebt und oft erst in langen Nachspielen zur Ruhe kommt. Dort der zyklisch durchkomponierte Schmerz in Beethovens melodischen und rhythmisch erregten, naturnahen Motiven. Humm verlieh diesen Zyklen große, faszinierend dramatische Fülle, künstlerisch mitgetragen vom in allen Nuancen mitgehenden, virtuosen Klavierspiel der Konzertpianistin Babette Hierholzer.

Das Konzert, organisiert von den Deutsch-Christlich-Jüdischen Gesellschaften der Region, schloss mit dem „Liederbuch des Hafis“ würdig und packend: Polytonale, durchaus verwirrende, ins Jazzige spielende Lieder des altpersischen Dichters Hafis um Selbstzweifel und Weingenuss. Viktor Ullmann hat sie noch vor seiner Inhaftierung im KZ Theresienstadt komponiert. 1944 wurde der vielversprechende, sich stilistisch zwischen Gustav Mahler und Paul Hindemith bewegende Komponist in Auschwitz ermordet.

Zur Person

Äneas Humm aus Zürich hat mit 18 Jahren in der Oper "Kommilitonen! Young Blood" am Stadttheater Bremerhaven debütiert. Für internationales Aufsehen sorgte der vom Schweizer Fernsehen ausgestrahlte Dokumentarfilm "Ein Wunderkind wird erwachsen – Äneas Humm auf dem Weg zu einer Weltkarriere". Humm studiert an der Hochschule für Künste Bremen. Seine erste Titelpartie sang er in der Operette "Häuptling Abendwind" von Jaques Offenbach. Er ist Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes Bremen, der Fritz-Gerber-Stiftung Zürich sowie Preisträger des Lyceum-Clubs Zürich.