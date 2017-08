Konstanz Sabine Krestel fährt auf einem billigen Fahrrad von Kiel nach Konstanz

Zur Unterstützung von Amnesty International fährt Sabine Krestel einmal quer durch Deutschland. Anfang September will sie in Konstanz ankommen.

Ihr Fahrrad stammt aus der städtischen Auktion und hat 60 Euro gekostet. Eigentlich etwas mehr als 60 Euro, denn kaputt war es auch noch und musste repariert werden. Mutig für jemanden, der das vorhat, was Sabine Krestel am 8. August starten wird: Eine Fahrradtour einmal quer durch Deutschland, von Kiel nach Konstanz. Schon in der Luftlinie ist das eine Strecke von 743 Kilometer.

"Man braucht nicht immer das abgefahrenste Equipment", sagt die Jura-Studentin. "Ich will zeigen, dass man auch mit einfachen Mitteln etwas bewegen kann. Ihre Reise steht unter dem Motto "Was ist Deutschland? Bin ich Deutschland?". Ziel ist es, Geld für Amnesty International zu sammeln. Der Erlös wird dann von Amnesty International an verschiedene Projekte verteilt.

"Das Thema Identität hat mich in letzter Zeit immer mehr beschäftigt. Ich habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nichts über Deutschland weiß. Auf dem Papier sind wir alle Deutsche, aber so richtig deutsch gefühlt habe ich mich noch nie", erklärt Sabine Krestel. Aufgewachsen ist sie in Deutschland, aber ihre Eltern, Siebenbürger Sachsen, kamen erst in den 1990er-Jahren hierher.

Während der Zeit auf dem Fahrrad will sie sich daher nicht nur die landschaftlichen Besonderheiten Deutschlands ansehen. "Mein Zeitplan steht noch nicht hundertprozentig fest. Ich will mir die Zeit nehmen, verschiedene Einrichtungen und Menschen auf der Route kennenzulernen", erklärt Sabine Krestel. Die Suppenküche in Hamburg und Integrationseinrichtungen stehen dabei genauso auf dem Programm wie der Bäcker oder Handwerksbetrieb von nebenan.

Mit den Menschen, die sie kennenlernt, will die Wahl-Kölnerin dann Video-Interviews führen und sie zusammen mit den Reiseberichten im Internet auf ihrem Blog www.kungufprincess-on-the-road.com veröffentlichen. Der ungewöhnliche Name der Website stammt übrigens von Sabine Krestels anderem Hobby: Gleich im Anschluss an die Fahrradtour reist sie zum wiederholten Male nach China, wo sie gerade eine Ausbildung zur Kung Fu-Lehrerin absolviert.

Los geht es für Sabine Krestel am Dienstag, 8. August in Kiel, in Konstanz plant sie Anfang September einzutreffen. Ursprünglich wollte die Studentin alleine fahren, doch ihre Mutter fand die Idee so toll, dass sie ihre Tochter während der ersten Woche begleiten wird. "Und im Moment melden sich immer mehr Leute, die einen Teil der Strecke mitkommen wollen", freut sich die Bloggerin. Für die Motivation unterwegs ist das sicherlich förderlich, denn Krestel gibt zu: "Natürlich ist das für mich auch eine große sportliche Herausforderung und ich bin gespannt, ob ich alles wie geplant schaffe."

Hier kann man die Aktion unterstützen: www.amnesty-in-bewegung.de