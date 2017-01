25.02.2008 03:46 VON PHILIPP ZIEGER Exklusiv Konstanz SÜDKURIER-Redakteur wird Knochenmarkspender

Es sollen Schmerzen sein wie bei einem starken Muskelkater. Diese Begleiterscheinungen nimmt Nikolaj Schutzbach gerne auf sich. Einige Tage nach der Operation am morgigen Dienstag wird der Muskelkater vorüber sein. Und der 47-Jährige aus Konstanz wird wohl wissen, wie es dem Patienten geht: Dem an Leukämie Erkrankten, der so sehr auf Schutzbachs Knochenmark angewiesen war.