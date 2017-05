Konstanz SÜDKURIER Online verlost 10 x 2 Karten für das Campus-Festival

Am 9. und 10. Juni 2017 findet zum dritten Mal das Campus-Festival im Konstanzer Uni-Wald statt - und SÜDKURIER Online verlost jeweils zwei Karten an zehn glückliche Gewinner.

SÜDKURIER Online verlost 10 x 2 Karten fürs Campus Festival Anmelden

Registrieren Loggen Sie sich ein, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld oben rechts "Registrieren" ein kostenloses Benutzerkonto anlegen. Anmelden und teilnehmen Registrieren Sie sich kostenlos, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen! Falls Sie bereits ein Benutzerkonto haben, können Sie sich nach einem Klick auf das Feld links oben "Anmelden" mit Ihren Benutzerdaten anmelden. Registrieren und teilnehmen

Wie in den vergangenen Jahren haben die Organisatoren des Campus-Festivals ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Neben Indie-Rocker Bosse, der Songs seines Nummer-eins-Albums präsentieren wird, sind auch die HipHopper von Die Orsons und die Pop-Band OK Kid dabei. Das Konstanzer Punk-Duo The Sound Monkeys ist ebenso dabei wie die Bands Redensart, Dobré und Giant Rooks.Eine unerwartete Paarung rundet diesen musikalischen Cocktail ab: Denn die Südwestdeutsche Philharmonie hat einen ganz besonderen Auftritt geplant. Das rund 80-köpfige Orchester wird mit dem Hamburger Elektro-Duo Moonbootica gemeinsame Sache machen, weshalb in diesem Jahr sogar eine größere Bühne aufgebaut wird.Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, kann hier zwei Karten für das Campus Festival gewinnen. Einfach bis zum 1. Juni (15 Uhr) an der Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück ein Ticket für sich und eine weitere Person abstauben. Zu den Teilnahmebedingungen Wer nicht zu den glücklichen Gewinnern zählt, hat übrigens dennoch einen Vorteil: SÜDKURIER-Leser und Online-Abonnenten bekommen je zwei Tickets für das Campus-Festival für jeweils 26,50 Euro - statt 34,70 Euro. Die ermäßigten Karten gibt es in allen Geschäftsstellen und unter der gebührenfreien SÜDKURIER-Tickethotline 0800/999-1777.