Konstanz SÜDKURIER-Leser spenden 81 000 Euro für Hilfswerke

Abschluss der SÜDKURIER-Aktion Wir helfen mit: Rund 81 000 Euro an Spenden für wohltätige Organisationen kamen zusammen. Spitzenreiter ist eine medizinische Ambulanz für Obdachlose, auch die Konstanzer Tafel erhält viele Spenden.

Freude bei 24 Hilfswerken, die sich für Menschen in der Region einsetzen. Aus der Aktion der SÜDKURIER-Lokalredaktion Wir helfen mit sind 81 061 Euro an Spenden eingegangen. In der Adventszeit waren die Organisationen aus Konstanz, Allensbach und Reichenau sowie ihre mildtätige Arbeit für die Menschen vor Ort ausführlich im SÜDKURIER vorgestellt worden. Der Bitte um Spenden kamen viele Leser nach. Es kam eine stattliche Summe zusammen, wenngleich diese an den Rekordwert vom Vorjahr (88 953 Euro) nicht heranreicht.

Dabei hatten sich sogar vier Hilfswerke mehr gemeldet als Plätze in der Serie vorhanden waren. Ursprünglich hatte die Redaktion geplant, an jedem Erscheinungstag für die Tageszeitung im Advent eine Organisation vorzustellen. Um niemanden auszuschließen, entschloss sich das Redaktionsteam kurzerhand, an einzelnen Tagen zwei Organisationen zu präsentieren. Die meisten Spenden gingen mit 14 000 Euro für die medizinische Ambulanz für Obdachlose ein. Mit dieser Summe rückt für die AGJ, den katholischen Fachverband für Prävention und Rehabilitation, das Ziel in greifbare Nähe, die Stelle von Krankenschwester Sandra Simnacher für ein weiteres Jahr von 50 auf 70 Prozent aufzustocken. Weil immer komplizierte Lagen der kranken Obdachlosen viel Zeit in Anspruch nehmen, sieht Jörg Fröhlich, Leiter der Tagesstätte am Lutherplatz, einen längeren Einsatz der Krankenschwester als geboten an.

Den zweiten Platz beim Spendeneingang belegt die Konstanzer Tafel, der Leser für ihre Arbeit 10 950 Euro überwiesen. Mit dem Laden am Gottmannplatz sorgt die Initiative dafür, dass Bedürftige günstig einkaufen können. 45 ehrenamtliche Helfer sammeln in 35 Geschäften übrig gebliebene Waren ein, die ansonsten im Müll landen würden, und bieten sie zum Sonderpreis an. Ohne zusätzliche Geldspenden würde es das Angebot für rund 1000 Bedürftige in Konstanz nicht geben, sagt Tafel-Chefin Anita Hoffmann. Denn jeden Monat müsse sie für Miete, Transport- und Nebenkosten rund 2000 Euro aufbringen, die sich allein durch den Warenverkauf nicht erzielen lassen. Dank der Spenden ist sie nun einige Sorgen los.

Der Förderverein für die Brückenpflege, der professionelle, ambulante Begleitdienst für sterbenskranke Krebspatienten, freut sich über 10 015 Euro an Spenden. Mit dem Geld kann der Verein Hilfsmittel beschaffen, die die Brückenschwestern für sinnvoll halten, welche aber Krankenkassen nicht bezahlen. Die Zuwendungen erleichtern dem Verein auch die Aufgabe, eine zusätzliche halbe Stelle zu finanzieren. Diese gibt den Krankenschwestern die Möglichkeit, 24 Stunden in Bereitschaft für die Patienten da zu sein.

Bei Pro Familia ging fast genau die Spenden-Summe ein, welche die Beratungsstelle benötigt, um die 190 Seiten starke Broschüre "Kinderkriegen im Kreis" neu aufzulegen. Sie gibt Orientierung über alle Angebote für Eltern in der Region. Der Ratgeber listet finanzielle und soziale Hilfen ebenso auf wie allgemeine Informationen zur Geburt und zu konkreten Einrichtungen vor Ort. Die Neuauflage des Grundlagenwerks für werdende Eltern von 2014 war schnell vergriffen. Der längst fällige Nachdruck scheiterte bisher an den 1000 Euro, die hierfür noch fehlten. Nun kamen aus der Aktion Wir helfen mit 950 Euro herein. Traditionell weniger stark mit Spenden bedacht wurden Organisationen, die erstmals oder noch nicht so oft in der Serie vorgestellt wurden. Dazu gehören das Wohnprojekt für psychisch Kranke des Zentrums für Psychiatrie Reichenau. Es hatte für Erlebnisaktionen der Bewohner in Allensbach um Spenden gebeten. Es gingen 360 Euro ein. Der Allensbacher Diakoniefonds, der sich um Hilfsbedürftige in Allensbach kümmert, verzeichnet 200 Euro als Spendeneingang.

Bei den Gesprächen mit den Sozialverbänden wurde deutlich: Fast alle stellen fest, es sei für betroffene Bürger teilweise schwierig geworden, an bestehende Hilfen überhaupt heranzukommen. Die bürokratischen Hürden seien hoch, die Bearbeitungszeiten mitunter lang. Die Verbände leisteten deshalb aus Spenden auch immer wieder Überbrückungshilfen.

So spenden die Leser

Unterstützt wurden: Medizinische Ambulanz für Obdachlose (14 000 Euro), Tafelladen (10 950), Brückenpflege (10 015), Förderverein Kinderklinik (7485), Diakonie-Familienhilfe (5350), Caritas-Mittagstisch (4320), Frauen helfen Frauen (3515), Familienhilfe Sozialdienst kath. Frauen (3380), Bewegungspark Altenhilfeverein (3064), Lebenshilfe (2689), Sprachbrücke (2444), Integrationsbetrieb Indigo (2340), Sozialcaritativer Förderverein Allensbach (1702), SkM-Betreuungsverein (1655), Kräutergarten Blarer-Haus (1430), Weißer Ring (1387), AWO-Brillenhilfe (1130), Woge (1025), Pro Familia (950), Malteser-Hunde (750), Frauenhilfe Dahm-Stiftung (520), Hospiz-Trauercafé (400), Wohngruppe des ZfP (360), Diakoniefonds Allensbach (200).