Kreis Konstanz SPD-Kreistagsfraktion fordert Debatte über Kliniken

Die SPD-Kreistagsfraktion fordert eine öffentliche Debatte über die Ausrichtung des Klinikverbundes Landkreis Konstanz.

"Krankenhäuser gehören zu den wichtigsten öffentlichen Dienstleistungen. Daher müssen Grundsatzfragen der medizinischen Versorgung in öffentlicher Sitzung des Krankenhausträgers diskutiert werden", begründet der Kreisvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Tobias Volz in einer Mitteilung des SPD-Kreisverbandes den Vorstoß. Dabei dürfe es nicht nur um die finanzielle Entwicklung gehen.

Laut der Mitteilung hat die SPD zur Vorbereitung einer Erörterung des Themas im Kreistag einen Fragenkatalog an den Aufsichtsratsvorsitzenden des Verbands, Landrat Frank Hämmerle, geschickt. Dabei gehe es um die Entwicklung der medizinischen Leistungen und deren Standorte. Insbesondere in Radolfzell reiche eine Ausweitung geriatrischer Leistungen auf Kurzzeitpflege oder Pflegehotel in den Bereich Pflege hinein, betont Volz. Als Betreiber eines Pflegedienstes kenne er die Notwendigkeit eines modernen und leistungsfähigen Entlassmanagements nach Operationen, betont Volz.

Als weitere Diskussionspunkte habe die SPD gegenüber dem Landrat die Fachkräftesicherung vor allem im Bereich der Pflege genannt. Ebenfalls ein Thema: der gewaltige Investitionsbedarf im Bereich der Informationstechnik im Klinikverbund.