Konstanz Russisches Flugzeug mit Triebwerksprobleme kreist länger über Konstanz

Kurz nach dem Start in Kloten muss der Airbus so lange kreisen, bis ausreichend Kerosin verbraucht ist für eine sichere Rückkehr nach Zürich.

Wie die Schweizerische Depeschenagentur AG berichtet, hat ein Passagierflugzeug der russischen Aeroflot am Sonntagnachmittag kurz nach dem Start in Zürich-Kloten den Flug nach Moskau abgebrochen und ist nach Kloten zurückgekehrt.



Beim Start sei es zu einer Fehlzündung in einem Triebwerke gekommen, so dass eine Stichflamme aus dem Triebwerk schoss. Der Airbus 321 kreiste am Nachmittag während des Fasnachtumzuges längere Zeit über Konstanz und Kreuzlingen, bis ausreichend Kerosin verbraucht war für eine sichere Landung in Kloten.