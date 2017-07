konstanz Rund 25 000 Menschen im Kreis Konstanz können nicht richtig lesen und schreiben

Statistisch betrachtet können im Landkreis Konstanz 25 000 Menschen nicht richtig lesen und schreiben. Die sogenannten funktionalen Analphabeten versagen, wenn es um komplexere Zusammenhänge geht. Bildungsträger wie die Volkshochschule wollen den Betroffenen verstärkt Hilfe anbieten.

Das Lesen und Schreiben längerer Texte überfordert sie: Rund 25 000 Menschen im Landkreis Konstanz im Alter zwischen 18 und 64 Jahren gehören nach statistischen Hochrechnungen zu den sogenannten funktionalen Analphabeten: Sie können einzelne Worte und kurze Sätze lesen und schreiben, nicht aber komplexere Ausführungen. Gezielte Programme sollen helfen, Lese- und Schreibprobleme zu beseitigen. Im Landkreis Konstanz nimmt dabei die Volkshochschule eine Vorreiterrolle ein. Mit zehn weiteren Bildungsträgern, die mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds ein Landesprojekt zur Alphabetisierung und Grundbildung umsetzen, tauschten VHS-Vertreter sich in Konstanz über Strategien aus, wie die Menschen zu erreichen sind. Die Kooperation mit Betrieben spielt dabei eine zunehmend große Rolle. Denn die meisten funktionalen Analphabeten haben einen Arbeitsplatz.

Wie weit verbreitet der funktionale Analphabetismus ist, das haben Erziehungswissenschaftler an der Universität Hamburg aufgedeckt. In einer großen Studie kamen sie 2011 zu dem Schluss, dass 7,5 Millionen deutsch sprechende Erwachsene nur eingeschränkt lesen und schrieben können, weitere 13,3 Millionen permanent fehlerhaft schreiben. Das Erstaunliche dabei: Nach Erkenntnissen der Forscher haben fast 60 Prozent der Betroffenen Deutsch als Muttersprache, sind fast 60 Prozent erwerbstätig und haben 80 Prozent einen Schulabschluss, mehr als 30 Prozent sogar einen mittleren oder höheren. Manche haben die Lese- und Schreibfertigkeiten nach der Schule mangels Praxis wieder verlernt, andere beherrschten sie immer nur rudimentär.

Manchmal spielten dabei Schwierigkeiten in Familien, aber auch mangelnde Förderung in den Schulen, lange Krankheitszeiten, aber auch der Migrationshintergrund eine Rolle. Die genauen Ursachenkomplexe seien aber noch nicht erforscht, sagt Roland Peter, stellvertretender Leiter des Referats Weiterbildung im Kultusministerium des Landes Baden-Württemberg.

Peter geht davon aus: Auch wenn es viele dieser Analphabeten in Arbeit geschafft haben, bleibe ihnen die Weiterbildung und somit der berufliche Aufstieg in der Regel verschlossen. Zudem seien sie bei Kündigungswellen die ersten, die auf die Straße gesetzt würden. Das vom Europäischen Sozialfonds mit 1,25 Millionen Euro geförderte Landesprojekt setze unter anderem darauf, Unternehmen für Nachschulungen von Mitarbeitern zu gewinnen. Dieses Feld will bald auch die Vhs im Landkreis beackern. Erste Kooperationen zeigten, die Firmen profitierten.

In den Kursen würden Texte aus der Arbeit eingebaut, also etwa Pflegetagebücher. Die Rückmeldungen zeigten: In den Betrieben, in denen funktionale Analphabeten ihre Probleme angingen, hätten sich die Standzeiten der Produktionsbänder reduziert, ebenso die Unfallhäufigkeit. Verbessert habe sich auch der Informationsaustausch unter den Mitarbeitern. Die Kurse zu etablieren sei allerdings nicht einfach, berichtet Knut Becker von der Fachstelle für Grundbildung und Alphabetisierung in Baden-Württemberg. Es sei viel Überzeugungsarbeit auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite notwendig. Bei den funktionalen Analphabeten sei die Angst groß, in Kursen nicht schnell genug Fortschritte zu erzielen, sagt Yvonne Nitsche von der Technischen Akademie für berufliche Bildung in Schwäbisch Gmünd.

Dabei gebe es in den Kursen der Grundbildung gar keinen Notendruck. Die Konstanzer VHS hat im vergangenen Jahr ein Programm zur Förderung von Kompetenzen der Grundbildung aufgebaut (siehe Infokasten). Aus dem europäischen Sozialfonds fließen Mittel in der Höhe von 65000 Euro in das Projekt.

Hier gibt es Hilfe

Die Volkshochschule Landkreis Konstanz hat vergangenes Jahr ein Weiterbildungsprogramm zur Förderung von Grundkompetenzen mit mehr als 500 Unterrichtseinheiten aufgebaut. Gestärkt werden sollen nicht nur Lese- und Schreibfertigkeiten. Unterstützung gibt es auch beim Rechnen, bei der Nutzung eines Computers oder beim einfachen Englisch. Der Kurs über die Rechenkompetenzen wendet Mathematik auf Alltagsthemen wie Einkaufen, Mietkosten oder Bankgeschäfte an.

Informationen im Internet: www.vhs-landkreis-konstanz.de