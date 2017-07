Konstanz Rucksack mit Kamera gestohlen

Hochwertige Gegenstände nachts entwendet

Während eines kurzen Moments der Unaufmerksamkeit hat ein unbekannter Täter am Sonntag, zwischen Mitternacht und 00.30 Uhr, am Bismarckturm einen dunkelgrauen Eastpack-Rucksack mit einer hochwertigen Spiegelreflexkamera der Marke Sony mit Objektiv und einem Stativ sowie einer Regenjacke und sonstigen persönlichen Gegenständen im vierstelligen Wert entwendet. Zeugenhinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib der Gegenstände werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.