Konstanz Round Table 19 will wieder Sozialprojekte für Kinder fördern

Serviceclub Round Table 19 will 5000 Euro spenden – und wartet jetzt auf Vorschläge

Konstanz – Der Konstanzer Serviceclub Round Table 19 sucht wieder fünf soziale Projekte, die Kinder fördern und unterstützen. Dafür stehen jeweils 1000 Euro bereit. Die Spendenübergabe erfolgt dann bei einer gemeinsamen Veranstaltung. "In dieser Art machen wir das zum zweiten Mal", berichtet Vizepräsident Andreas Scholl. Diese Form der Spendenübergabe diene auch dem Gedankenaustausch. Viele der Beteiligten hätten sich vorher überhaupt nicht gekannt. Jede Einrichtung erhalte die Möglichkeit, sich vorzustellen.

"Wir haben aus dem vergangenen Jahr noch einige Ideen übrig, die in die Auswahl kommen könnten", erklärt Scholl. Trotzdem würden er und seine 15 Mitstreiter sich freuen, wenn weitere Vorschläge eingereicht werden. Selbstverständlich würden Bekannte direkt angesprochen, die im sozialen Bereich tätig sind. Aber Round Table wolle die Auswahlmöglichkeit erweitern.

"Das bereitgestellte Geld erwirtschaften wir an unserem Würstchenstand während der Gassenfreitage in der Niederburg", erläutert Pressesprecher Felix Deggelmann. Die Gassenfreitage werden von Mai bis Oktober an jedem ersten Freitag im Monat veranstaltet. "Wir machen das ehrenamtlich", betont Vizepräsident Scholl. So könne das eingenommene Geld abzüglich des Wareneinsatzes gespendet werden.

Eines der im zurückliegenden Jahr geförderten Projekte ist das Fasnachtsmalbuch. Es sei dieser Tage fertiggestellt worden, berichtet Deggelmann. Es kann mittlerweile von der Homepage www.butzenlauf.de der Gemeinschaft der maskentragenden Vereine und Zünfte heruntergeladen werden. In Vorbereitung sei eine gedruckte Ausgabe, die kostenlos an den Konstanzer Schulen verteilt werde. "Wir wollen damit erreichen, dass Kinder wieder mehr mit der Fasnacht in Berührung kommen", erläutert Deggelmann.

für die Spendenaktion des Serviceclub Round Table 19 endet am 20 Februar. Bewerbungen können per E-Mail unter bewerbung@rt19.rtd-mail.de eingereicht werden. Auskünfte erteilt Andreas Scholl telefonisch unter 07531 / 584 90 96