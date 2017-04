Konstanz Reparieren ist seine Leidenschaft: Niklas Milkau ist der neue Leiter der Werkstatt Indigo

Seit seinem Zivildienst hat Niklas Milkau nach einer Möglichkeit gesucht, Technik und Soziales beruflich zu verbinden. Bei der Konstanzer Radwerkstatt Indigo in der Schnetztor-Unterführung bietet sich die Chance.

Niklas Milkau liebt den Prozess des Reparierens, wenn in seinen Händen kaputtes wieder brauchbar wird. Ganz besonders freut er sich, wenn er dabei auch noch zur umweltfreundlichen Mobilität mit dem Fahrrad beitragen kann. Der heute 32-Jährige hatte mal ein Physik- und Maschinenbau-Studium ausprobiert, aber bald festgestellt, dass seine Talente in der technischen Praxis dem Handwerk liegen. Er entschied sich, Fahrradmechaniker zu lernen. Nun habe er die Chance, seinen Beruf um soziale Herausforderungen zu erweitern. Denn bei Indigo wird er unter anderem mit Auszubildenden arbeiten, die es wegen psychischen Erkrankung schwer haben, im Berufsleben Fuß zu fassen.

Der Integrationsbetrieb Indigo, ein Tochterunternehmen des paritätischen Wohlfahrtverbands in Konstanz, hat in seiner Radwerkstatt am Schnetztor Ausbildungsgänge zum Fahrradmonteur etabliert, die auf die Bedürfnisse von Menschen zugeschnitten sind, die nach psychischen Erkrankungen wieder teilhaben wollen am Arbeitsleben. Von den ersten drei Auszubildenden haben zwei Spitzenabschlüsse geschafft. Einer ist inzwischen in der freien Wirtschaft beschäftigt, den anderen hat Indigo als festen Mitarbeiter übernommen. Nun stehen drei Plätze frei für neue Auszubildende. Zusammen mit dem erfahrenen Radmonteur Jürgen Rügheimer und dem Projektleiter Stefan Gattenlöhner will sich Milkau der Neuen annehmen. Die Lehrstellen sind noch nicht besetzt, doch demnächst kommt die erste Kandidatin zum Praktikum. In der Werkstatt werden Räder repariert, geputzt, verliehen und verkauft. Jedes erste Wochenende im Monat von Mai bis Oktober öffnet die Gebrauchtrad-Börse.

Niklas Milkau freut sich auf die Arbeit in einem relativ kleinen Team. Die Arbeit mit den Schwerbehinderten betrachte er als bereichernd. Millau hat seinen Zivildienst in einer Einrichtung für körperlich und geistig Behinderte geleistet. Seitdem habe er immer nach einer Möglichkeit gesucht, Technik und Soziales beruflich zu verbinden.