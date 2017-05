Reitverein Trab in Konstanz bietet therapeutisches Reiten an

Der Reitverein Trab bietet therapeutisches Reiten an. Damit dies auch für sozial schwache Kinder und Jugendliche möglich ist, unterstützten die drei Lions Clubs der Stadt Konstanz den Reitverein. In diesem Jahr soll Kindern der Buchenberg-Schule diese Therapie ermöglicht werden.

In der Reithalle des Vereins Trab, dreht Alina Rosenberg auf ihrem Pferd ein paar Runden. Dabei wippt die 25-Jährige auf und ab und gibt ihrem Pferd die Sporen. Gelegentlich setzt sie ihre Stimme ein und erteilt dem Pferd Anweisungen. Schließlich reitet sie zum Ausgang der Halle, zieht an den Zügeln und das Pferd bleibt stehen. Bis hierhin läuft die Reitstunde für einen Außenstehenden normal. Damit ist es vorbei als Claudia Rosenberg, Vereinsleiterin und Mutter der Reiterin, ihr vom Pferd helfen muss. Alina Rosenberg ist seit ihrer Geburt behindert: Sie hat spastische Diplegie – Bewegungsstörungen in Beinen, Schultern, Nacken und Armen, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegen. Dennoch ist sie professionelle Reiterin geworden und war 2016 in Rio zu den Paralympics. Ihre Mutter Claudia Rosenberg gründete 1994 den Reitverein Trab – Therapeutisches Reiten am Bodensee. Die alltägliche Therapie ist für ihre Tochter zuerst Hobby und schließlich Leistungssport.

"Wir sind kein Reitverein im normalen Sinne. Natürlich bieten wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen Pferde für den regulären Schulungsbetrieb an. Der Schwerpunkt liegt bei uns aber ganz klar in der Therapie." Das erklärte Ziel: Therapeutisches und heilpädagogisches Reiten sowie Reitsport für Behinderte. Dabei steht die Integration und Inklusion von Menschen – vor allem von Kindern – mit Handicap im Vordergrund. Damit müsse der reguläre Reitschulverkehr klar kommen: "Mit kreischenden, eben behinderten Kindern", sagt die Vereinsleiterin. In diesem Zusammenhang biete der Verein Trab nicht nur Einzeltherapien für behinderte oder benachteiligte Kinder an, sondern arbeite darüber hinaus eng mit regionalen Einrichtungen, darunter Förder- und Sonderschulen zusammen.



Trab in Concert Ein Benefizkonzert des Konstanzer Lions-Club zur Katz zugunsten des Vereins Trab. Trab ist dabei die Abkürzung für Therapeutisches Reiten am Bodensee. Die Musikaufführung findet am Sonntag, 21. Mai, 11 Uhr, statt. Der Einlass beginnt um 10 Uhr und es besteht freie Platzwahl. Als Ort haben sich die Organisatoren gemäß dem Veranstaltungstitel, die Reithalle von Trab ausgesucht. Die genaue Adresse ist Litzelstetter Straße 100 in Konstanz-Wollmatingen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt das Symphonische Hochschulblasorchster Wind Symphonica. Gespielt wird klassische, Musical- und Filmmusik. Eine Karte kostet 15 Euro. Vorverkaufsstellen sind die Universität Konstanz, Augenweide Optik, Tourist-Information Konstanz, Hotel Petershof und die Apotheke Wollmatingen.

Damit das auch weiterhin so bleibt, hat der Reitsportverein auch Freizeitkurse auf dem Programm. Der Rest wird über Spenden geregelt. Das komme vor allem behinderten Kindern aus finanzschwachen Elternhäusern zugute: "Die Krankenkassen übernehmen seit vielen Jahren keine Therapie mehr. Ohne Spenden könnten wir die laufenden Kosten nicht halten." Das Heilpädagogische Reiten hilft laut Informationen des Vereins Trab Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten, psychischen Störungen oder geistigen Behinderungen. Durch das Reiten und dem Umgang mit den Tieren soll dabei das Emotional- und Sozialverhalten, die Wahrnehmung und Motorik gefördert werden. Auch für den Körper ist die gleichmäßige Bewegung förderlich.

Seit nunmehr drei Jahren wird die therapeutische Arbeit von Trab von den drei Lions Clubs in Konstanz unterstützt. Nach den Spenden für die therapeutische Betreuung für Kinder der Regenbogenschule und des Sozialzentrums vom Wessenberg in den Vorjahren, sind in diesem Jahr die Kinder der Schule am Buchenberg dran. "Die Therapie gehört zum Lehrkonzept dazu", sagt die Leiterin der Schule am Buchenberg, Rotraud Wetzl. Die Spenden speisen sich zu einem großen Teil aus den Erlösen der mittlerweile traditionellen Aktion des Lions-Adventskalenders. Pressesprecher des Lions Club Konstanz, Konrad Frommer, erklärt die zwei obersten Ziele der öffentlichen Spendenübergabe: "Wir wollen unseren Mitgliedern und auch der Öffentlichkeit zeigen, was mit den Spenden passiert." Transparenz sei dem Club enorm wichtig. Beim zweiten Ziel, hält er es mit dem bekannten Zitat des Politikers Max Fisch: "Tu Gutes und rede darüber." Frei nach diesem Motto möchte er werben: "Wir brauchen die lokalen Unternehmen, damit weitere Spendenideen unterstützt werden können. Genauso auch die Hilfe der Menschen aus der Region."

Ob Alina Rosenberg auch ohne das therapeutische Reiten soweit gekommen wäre? "Mir hat es enorm geholfen. Es gab und gibt mir immer noch viel Selbstbewusstsein. Rein körperlich bin ich durch das Reiten einer Hüftoperation bis heute entgangen", sagt sie. Das sie ein Vorbild sein könnte, sei ihr jedoch nicht so sehr bewusst: "Ich möchte einfach, dass Menschen mit Behinderung, die mich sehen, es genauso versuchen und damit Erfolg haben."