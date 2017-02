Konstanz Reihe "Literatur in den Häusern" bringt Bücherfans in Kreuzlinger Wohnzimmer

Die Reihe "Literatur in den Häusern" begeistert Bücherfans in Konstanz und Kreuzlingen. Theaterschauspieler lesen dabei in intimer Atmosphäre vor. Am Sonntag, 19. Februar, finden Lesungen in Kreuzlingen statt.

Gespannte, fast andächtige Stille liegt über dem Raum. Nur gelegentlich knarzt das alte Haus, oder ein Auto rauscht über die regennasse Laube vor den Fenstern. Ein Mann in schwarzem Sakko sitzt im Lichtkegel einer Schreibtischlampe und liest aus einem Buch. Wie beim Stuhlkreis in der Schule sitzen 22 Erwachsene um ihn herum und lauschen seinen Worten. Ein seltsamer Rollentausch, könnten die Zuhörer doch beinahe samt und sonders die Eltern oder Großeltern des Vorlesers sein. Der junge Mann ist der Theaterschauspieler Julian Härtner, der mit viel Verve und charismatischer Stimme die Buchstaben vor sich zum Leben erweckt.

Im Nu befinden sich die Zuhörer in der Stube der Kerkelings. Draußen stürmt es, der Wind rüttelt an den Fensterläden und einmal über den Flur laufen die Vorbereitungen für Weihnachtsessen und anschließende Bescherung. Beide Omas, Opas, Mutter, Vater und Bruder sind allesamt im Tunnel der präfestlichen Geschäftigkeit, und so sitzt der kleine Hans-Peter, genannt "Hape" allein vor dem Fernseher. Heute, mit seinen Kunstfiguren wie "Königin Beatrix" oder "Horst Schlemmer "eine der prägenden Figuren der deutschsprachigen Fernsehlandschaft, war Hape Kerkeling damals noch ein sechsjähriger Knirps, in dem angesichts der vor ihm flimmernden Bilder der schicksalshafte Entschluss reifte: "Ich will ins Fernsehen." Offenbar einer von vielen Schlüsselmomenten in Kerkelings Leben, die er in dem Buch "Der Junge muss an die frische Luft" festgehalten hat. Das Buch ist Kerkelings zweite Veröffentlichung nach seinem Bestseller über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg. Dort erzählt er autobiographisch von seiner Kindheit im ländlichen Ruhrgebiet und der Jugendzeit in Recklinghausen.

Julian Härtner hat das Buch selbst ausgewählt, aus dem er am Sonntagabend in den Räumen der Firma "Translake" vorlas. Genau wie alle anderen 20 Vorleser, die bei der 15. Ausgabe von "Literatur in den Häusern" in Konstanzer Privatwohnungen und in Firmenräumen aus Büchern lasen, die ihnen viel bedeuten. Warum gerade dieses Buch, Herr Härtner? "Der Plan der Veranstaltung ist es, Bücher vorzulesen, die den Schauspielern privat Spaß gemacht haben. Wir wollen Literatur zu den Leuten bringen. Im Gegensatz zum Theater muss ich nicht voll und ganz in den Stoff einsteigen", beschreibt Julian Härtner, "die Gefühle sollen beim Zuhörer entstehen und weniger bei mir. Ich bin ein Fan von Hape Kerkeling. Das Schöne an diesem Buch ist, dass es ihm gelingt, die Schwere seines Schicksals in eine humorvolle Erzählung zu packen. Er zeigt, wie man es schafft auch aus den schlimmsten Dingen immer wieder Positives zu machen."

Und diese Eigenschaft kommt durch Härtners gekonnte Auswahl der Textstellen gut zur Geltung. Vieles ist lustig, flott geschrieben und von Härtner äußerst lebendig interpretiert. So zum Beispiel, wenn er die schwatzenden Frauen im Tante-Emma-Laden der Kerkelingschen Großmutter mit großer Spielfreude und Ruhrpottschnauze zum Leben erweckt. Das Buch verschweigt aber eben auch nicht die Härten des Lebens. So schildert Kerkeling den Suizid der Mutter, den er im Bett neben ihr liegend miterleben muss. Tragisches und Komisches liegen eben oft nah beieinander, und so ist das Lachen im Publikum ein bisschen lauter und ein bisschen befreiter, als Härtner auf die Episode vom Tod der Mutter wieder eine lustige Stelle aus Kerkelings Jugend folgen lässt.

Applaus und sogar der Ruf nach einer Zugabe, dem Julian Härtner gerne Folge leistet, schließen die Lesung mit Wohnzimmerambiente schließlich ab.

Scheint so, als sei Vorlesen immer noch eine zeitgemäße Abendunterhaltung angesichts der Konkurrenz von Kino, Konzert oder Fasnachtssitzung. Gabi Mildner fühlte sich gut unterhalten und lobte, wie kurzweilig die Lesung und wie heimelig die Atmosphäre gewesen sei. Ihr Mann Stephan Mildner erklärte: "Natürlich ist das noch zeitgemäß. Als Kind bekommt man vorgelesen, und das ist doch sehr schön. Das weckt einfach Erinnerungen."

Literatur in den Häusern

Am Sonntag fand die 15. Auflage von Literatur in den Häusern statt. Zum ersten Mal organisierten der Schauspieler Julian Härtner und die Projektleiterin Laura Lippman die Veranstaltung ohne Kooperation mit dem Stadtmarketing. 19 Schauspieler, Intendant Christoph Nix und Laura Lippman lasen in Privatwohnungen und Firmenräumen. Zwischen 20 und 40 Zuhörer fanden jeweils Platz. Im Anschluss konnten sich Schauspieler und Zuhörer bei der Salon-Nacht austauschen. Am 19. Februar finden weitere neun Lesungen in Kreuzlingen statt. Eine Karte für die Lesung von Heinke Hartmann ist noch für den Preis von 20 Schweizer Franken in der Buchhandlung Bodan, Hauptstraße 35 in Kreuzlingen, zu erwerben.