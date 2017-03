vor 1 Stunde SK Konstanz Reichenaustraße: Polizei zieht betrunkenen Radler aus dem Verkehr

Kein Licht am Fahrrad, Handy am Ohr, Schlangenlinien und zwei Promille: So war ein 22-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 3.30 Uhr auf dem Gehweg neben der Reichenaustraße unterwegs und fiel einer Polizeistreife auf.

