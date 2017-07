Konstanz Reichenaustraße: Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 22-jähriger offenbar alkoholisierter Fußgänger wurde in der Reichenaustraße in Konstanz von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Er erlitt laut Polizei mehrere Knochenbrüche.

In der Nacht auf Sonntag hat in der Reichenaustraße ein Autofahrer einen 22-jährigen Mann erfasst, der dabei schwer verletzt worden ist. Dies berichtet die Polizei. Demnach überquerte der laut Polizei alkoholisierte Mann mit zwei weiteren Personen die Reichenaustraße zwischen der Ried- und der Opelstraße in Richtung eines Supermarktes und wurde dabei von dem auf der linken Spur stadtauswärts fahrenden Wagen eines 68-Jährigen auf Höhe des linken Frontscheinwerfers erfasst. Die Polizei vermutet, dass er mitgeschleift wurde. Dabei habe der 22-Jährige mehrere Knochenbrüche erlitten und musste nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.