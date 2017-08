Konstanz Reichenaustraße: 16-Jähriger versucht nach Raub zu fliehen

Ein 16-jähriger Jugendlicher muss sich wegen des Verdachts eines Raubdelikts, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte verantworten.

Laut der Polizei soll er in der Nacht zu Donnerstag den Rucksack eines 18-Jährigen in der Reichenaustraße auf Höhe der Helene-Merk-Straße durchsucht haben. Dies gehe aus den Aussagen des 18-Jährigen hervor. Nachdem der 18-Jährige den Jugendlichen darauf angesprochen hatte, drohte ihm der 16-Jährige, der von zwei weiteren Personen begleitet wurde, Gewalt an und entwendete aus dem Rucksack laut Polizei anschließend einen Kopfhörer im Wert von rund 100 Euro. Mit diesem flüchtete er, wurde jedoch kurze Zeit später von der Polizei auf einem Parkplatz in der Nähe der Schänzlebrücke gefunden. Daraufhin habe der alkoholisierte 16-Jährige sofort die Flucht ergriffen und die gestohlenen Kopfhörer auf den Boden geworfen. Die Beamten holten ihn ein und machten sich laut Mitteilung auf den Weg zur Wache. Beim Aussteigen aus dem Polizeiauto habe der 16-Jähriger trotz angelegter Handschellen versucht zu flüchten. "Dabei leistete er gegenüber den Polizeikräften erheblichen Widerstand, stieß fortwährend wüste Beleidigungen aus und verletzte einen Beamten leicht an der Hand", schreibt die Polizei. Schließlich wurde er seinem Vater überstellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.