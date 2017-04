Konstanz Raus aus dem Elfenbeinturm: Der Kurswechsel der Südwestdeutschen Philharmonie zahlt sich aus

Die Südwestdeutsche Philharmonie erzielt 2016 fast 46.000 Euro Überschuss. Grund dafür sind mehr Abonnenten und eine höhere Konzert-Auslastung. Mit Infografiken!

Die Anstrengungen, die Südwestdeutsche Philharmonie finanziell zu sanieren, zahlen sich aus. Bereits zum zweiten Mal nach 2006 konnte ein Überschuss erzielt werden. Dieser fiel für 2016 mit vorläufig 45 945 Euro zwar geringer aus als im Jahr zuvor (162 000 Euro). Dennoch zeigte sich Intendant Beat Fehlmann bei der Präsentation der Zahlen sehr zufrieden. "Wir führen einen durchaus erfolgreichen Orchesterbetrieb auf hohem Niveau", sagte Fehlmann. Dieser Aussage schlossen sich die Mitglieder des Orchesterausschusses an. Der ausführliche und analytische Bericht Fehlmanns wurde erneut mit viel Hochachtung für dessen Leistung entgegen genommen.

Und Fehlmanns Errungenschaften sind in der Tat beachtenswert. Das Jahr 2016 war für die Philharmonie ein weiterer Schritt aus der finanziellen Schieflage. Mit einer Auslastung von rund 96 Prozent der Philharmonischen Konzerte ist 2016 ein neuer Rekord aufgestellt worden. 2015 waren es noch etwas mehr als 94 Prozent. Auch der Verkauf der Abonnements seit Fehlmanns Einstieg als Intendant sprechen für sich. Waren es in der Saison 2013/2014 noch 2295 Abos, sind 2016 3086 Abos verkauft worden. Und auch zur Vorsaison haben sich die Abo-Zahlen nochmals um 13 Prozent verbessert (2015: 2731 Abos).

Das musikalische Konzept und die neue Ausrichtung des Orchestern kommen beim Publikum bestens an. Vor allem auch bei Zielgruppen, die normalerweise nicht in ein philharmonisches Konzert gehen. Projekte wie die Romeo und Julia-Inszenierung Liebe Macht Nass, gemeinsam mit dem HTWG Theater, in der Bodenseetherme oder der Kooperation mit den Berlinern DJs Moonbootica für einen gemeinsamen Auftritt auf dem Campus Festival am 10. Juni, machen das Orchester für ein neues Publikum zugänglich und bekannt. "Junge Menschen erreicht man über besondere Projekte. Wir müssen sie dort abholen, wo sie sind und für diese Musik begeistern", so Fehlmann. Neue Wege geht die Philhamronie auch im sportlichen Bereich. Eine Verbindung von Kultur und Sport stellt die Partnerschaft zu den Handballern des HSG dar. Die Philharmonie komponierte und studierte eine Hymne für die Mannschaft ein.

Doch trotz aller Bemühungen ist das wirtschaften eines Kulturbetriebes nicht einfach. Das geringere Plus als im Vorjahr wurde unter anderem durch Kosten für die Umbaumaßnahmen im Probenraum am Fischmarkt 2 verursacht. Dort wurde die Klimatisierung, Akustik und die Beleuchtung erneuert und modernisiert. Auch die lange Suche nach einem neuen Chefdirigenten schlug in der Jahresbilanz zu Buche. "Gagen für Gastdirigenten kosten viel Geld", so Fehlmann. Seit vergangenem Herbst ist nun der Finne Ari Rasilainen Chefdirigent in Konstanz, übt diese Tätigkeit aber freiberuflich aus. Und die Bilanz zeigt: Die Aufwendungen, den Betrieb des Orchestern am Laufen zu halten, übersteigen die Zuschüsse. Da kam es in diesem Jahr der Statistik zu Gute, dass einige Planstellen nicht haben rechtzeitig besetzt werden können. So seien die Personalkosten nochmals etwas gesunken.

Der Blick in die Zukunft birgt neue Herausforderungen, wie Fehlmann weiter ausführte. So sei die hohe Auslastung der Konzerte zwar eine positive Entwicklung, jedoch würde es neue Besucher daran hindern, die Philharmonie kennen zu lernen, weil schlicht keine Karten mehr verfügbar seien. Auch sei der Wunsch nach einer adäquaten Spielstätte noch vorhanden.

Zur Vorgeschichte

Die finanzielle Schieflage der Philharmonie beschäftige vor einigen Jahren sogar die Staatsanwaltschaft. Nachdem Beat Fehlmann im Jahr 2013 das Orchester mit einem dicken Minus in Höhe von mehr als 700 000 Euro übernommen hatte, wurde gegen seinen Vorgänger Florian Riem sowie den Ex-Bürgermeister Claus Boldt ermittelt. Der Strafbestand der Untreue konnte Riem und Boldt nicht nachgewiesen werden. Die Ermittlungen gegen den ehemaligen Intendanten wurden gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt, weil bei den Ermittlung etwas möglicherweise strafrechtlich relevantes Beweismaterial gefunden wurde. Bei Boldt hingegen waren die Ermittlungen ergebnislos. Ein Bericht der baden-württembergischen Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) bestätigte 2012 jedoch, dass diese finanzielle Schieflage der Philharmonie „maßgeblich auf Mängel in der Geschäftsführung“ zurückzuführen sei. Die Ergebnisse des GPA-Berichts werfen Kulturbürgermeister Boldt und der Stadtkämmerei vor, nicht aufgepasst zu haben und dem Intendanten zu viele Freiheiten gelassen zu haben. Gegen Riem selbst wurden ebenfalls schwere Vorwürfe erhoben. (ans)