Konstanz Randale in der Fürstenbergstraße: Drei Betrunkene halten Polizei auf Trab

Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren am frühen Donnerstagabend notwendig, um drei erheblich betrunkene Männer im Alter von 30, 36 und 48 Jahren in Gewahrsam zu nehmen.

Die drei Männer randalierten laut einer Mitteilung der Polizei gegen 17 Uhr in einem Wohnhaus in der Fürstenbergstraße. Ein Unbekannter stieß zunächst einen Schrank die Treppe vom dritten und zweiten Stock hinter. Dann drückte er die Tür zu einem Zimmer gewaltsam auf und warf Schrankteile in den Raum. Als die Polizei eintraf, versuchte einer der drei Männer die Beamten am Betreten des Gebäudes zu hindern. Er war auch trotz mehrfacher Aufforderung nicht bereit, der Polizei Folge zu leisten und seine Personalien anzugeben. Der 30-Jährige, der die Beamten permanent beleidigte, musste schließlich mit Handschließen gefesselt und zur Dienststelle gebracht werden. Die Polizisten im Einsatz stellten fest, dass nicht nur der Schrank, sondern auch die Einrichtung eines Aufenthaltsraum demoliert worden war. Auf richterliche Anordnung mussten die drei betrunkenen Männer die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung.