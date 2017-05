Konstanz Räuber und Diebe in Wollmatingen: Theaterkreis St. Martin probt einen Krimi

Der Theaterkreis St. Martin feiert am Samstag, 20. Mai, mit der turbulenten Krimi-Komödie "So a Wunder" Premiere

Die Wollmatinger sammeln kräftig Spendengelder zur Finanzierung einer neuen Orgel. War der Orgelbauverein St. Gebhard ihr Vorbild? Willi Bächle, Leiter des Theaterkreises St. Martin, lacht. Bezüge zu lebenden Personen oder Ere ignissen in der jüngsten Vergangenheit sind rein zufällig. Die Krimi-Komödie "So a Wunder" von Manfred Mayer hatte ihn einfach gereizt, sie auf die Bühne zu bringen. Im Gegensatz zu der erfolgreichen Spendensammelaktion in Petershausen gibt es in dem urkomischen, temporeichen Stück heftige Turbulenzen, denn: Die Spendengelder wurden gestohlen.

"Wir wollten einmal wieder eine ländliche Komödie spielen und ich wollte auch mal wieder ein Stück, in dem ein Pfarrer vorkommt", erzählt Willi Bächle. Beides vereint die turbulente Krimi-Komödie, welche die 13 Laienschauspieler mit großem Vergnügen und Spielfreude derzeit proben. Und wie man den engagierten, gewitzten Regisseur Bächle kennt, hat er die eigentlich in Bayern spielende Geschichte kurzerhand doch nach Wollmatingen verlegt und ein paar Parallelen eingebaut. Denn neben einer neuen Kirche wollen die Gemeindemitglieder in dem Stück auch noch den Gedenkstein renovieren. "Schließlich gibt es in sieben Jahren in Wollmatingen die 1300-Jahr-Feier", schmunzelt Willi Bächle vergnügt.

Doch jetzt entführen die Laienschauspieler erst einmal in das fiktive Wollmatingen, wo Räuber und Diebe ihr Unwesen treiben, uneheliche Kinder zum großen Problem werden und es zu Verwechslungen, Verwirrungen und vor allem zu haltlosen Spekulationen kommt.

Die Premiere von "So a Wunder" findet am Samstag, 20. Mai, um 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Martin in der Litzelstetter Straße 12 in Wollmatingen statt. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 27. Mai, um 20 Uhr und am Sonntag, 28. Mai, um 19 Uhr. Die Veranstaltung am 24. Mai ist bereits ausverkauft.

sind montags von 11 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 10.30 bis 12 Uhr unter (0 75 31) 364 99 06 möglich