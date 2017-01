Konstanz Radwegprogramm nimmt Fahrt auf

Darauf haben viele Radfahrer gewartet: Ein eigens aufgelegtes Maßnahmenpapier will die Verwaltung nun in die Tat umsetzen

Konstanz ist eine Fahrradstadt, das ist unumstritten. Dennoch hat sie in ihrem Radwegenetz einige Lücken, durchaus mit großem Gefahrenpotenzial. Um dieses zu reduzieren, will die Verwaltung nun an die Umsetzung des im vergangenen Jahr aufgelegten Handlungsprogramms Radfahrverkehr gehen.

Der im April 2016 vom Gemeinderat verabschiedete Maßnahmenkatalog ist auf zehn Jahre angelegt. Für Sofortmaßnahmen sind im Haushalt 2017/2018 510 000 Euro berücksichtigt. Dem Technischen und Umweltausschuss will das Rathaus in dessen Sitzung am Donnerstag, 19. Januar, die ersten Verbesserungen im Konstanzer Radwegenetz vorstellen (ab 16 Uhr, Sitzungssaal Technisches Rathaus).

So soll in diesem Jahr eines der größeren, von Radfahrern herbeigesehnten Projekte für Entlastung sorgen. Aus der Petershauser/Jahnstraße wird eine Fahrradstraße. Somit wird das Konzept durchgängig von der Schottenstraße über die Fahrradbrücke bis zum Zähringerplatz. Entlang der Mainaustraße in Allmannsdorf soll künftig Tempo 30 gelten, der Bodenseeradweg soll verbessert werden. Die Verbreiterung von Radwegen und die Anlegung von Schutzstreifen im Wegnetz seien ebenfalls geplant, erklärt die Stadtverwaltung im Vorgriff auf die Ausschusssitzung. Zudem sei vorgesehen, Unfallschwerpunkte wie an den Kreisverkehren an der Oberlohnstraße sowie an der Riedstraße zu untersuchen.

Maßnahmen für das Jahr 2018 sind schon in Arbeit. So soll die Fahrradstraße bis in die Schützenstraße ausgedehnt werden. Parallel beginnen die Planungen für eine Verbindung durch den Lorettowald sowie die Sicherung des Radverkehrs in Wollmatingen.

Der Verkehr wird den Technischen und Umweltausschuss am Donnerstag in einem weiteren Punkt beschäftigen. Die FGL hat beantragt, die Scheffelstraße in Stadelhofen als Spielstraße auszuweisen. Dies werde mit geprüft, wenn im ersten Halbjahr der Verkehr im Quartier gesamthaft untersucht werde, hieß es von der Verwaltung vorab.