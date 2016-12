Dettingen/Dingelsdorf Radweg Dettingen-Dingelsdorf: Absage an Straßensperrung

Die Ortschaftsräte der Bodanrückgemeinden Dettingen und Dingelsdorf sprechen sich für die Süd-Variante aus. Vor der Beratung des Untersuchungsberichts in Dettingen überreichte Inge Wussler eine Liste mit 865 Unterschriften, in der sich die Unterzeichner gegen eine ­volle oder halbseitige Sperrung der ­Kreisstraße aussprachen.

Die Bürger und Ortschaftsräte von Dingelsdorf und Dettingen fordern seit Jahren einen Radweg entlang der Kreisstraße zwischen Dingelsdorf und Dettingen. Nach Jahren des Wartens wurden zwei straßenbegleitende Varianten geprüft. Aufgrund der zahlreichen hochwertigen Schutzgebiete kommt eigentlich nur die Süd-Variante in Betracht, für die sich die Ortschaftsräte einstimmig aussprachen. Wichtig ist ihnen nämlich eines: Der Radweg muss kommen – und zwar bald.

Deutliche Zeichen aber, wie der Radweg zwischen Dettingen und Dingelsdorf nicht aussehen soll, erhielten Stadtverwaltung und politische Entscheidungsträger von Bürgern sowie den Ortschaftsräten aus ­Dettingen-Wallhausen und Dingelsdorf. Vor der Beratung des Untersuchungsberichts in Dettingen überreichte Inge Wussler an Dettingen-Wallhausens Ortsvorsteher Roger Tscheulin (CDU) eine Liste mit 865 Unterschriften, in der sich die Unterzeichner gegen eine ­volle oder halbseitige Sperrung der ­Kreisstraße 6172 aussprachen. Die Unterzeichner befürchten, dass es dadurch zu einer erheblichen Mehrbelastung durch den Autoverkehr in Wallhausen kommen würde. Etwas mehr als 400 Unterschriften kämen aus Wallhausen, rund 300 aus Dettingen und Dingelsdorf sowie etwa 150 vom Ziegelhof, berichtete Inge Wussler.

Einstimmig sprachen sich die Räte dafür aus, dass beim geplanten Radweg zwischen Dettingen und Dingelsdorf lediglich eine straßenbegleitende Variante in Frage kommt. Eine Sperrung der Kreisstraße – ganz oder auch nur halbseitig, mit Einbahnverkehr für Kraftfahrzeuge – lehnten sie nachdrücklich ab. Zugleich befürworteten sie die sogenannte Süd-Variante, bei der der Radweg von Dettingen aus betrachtet rechts an der Straße entlang führen soll. "Endlich sind wir einen Schritt weiter. Für uns ist das Projekt nicht nur wünschenswert, sondern wichtig", formulierte der Dingelsdorfer Ortsvorsteher Heinrich Fuchs (CDU). Ein großer Teil der von den Dingelsdorfern benötigten Infrastruktur liege in Dettingen. Die Achse sei für den Radverkehr unverzichtbar, müsse aber aufgrund der Enge der Straße unbedingt mit einem Radweg ausgestattet werden. Eine Schließung der Straße kommt auch hier für niemanden in Betracht, denn mit dem Auto Umwege zu fahren, sei ökologisch nicht sinnvoll.

Radweg Dettingen – Dingelsdorf Zuständigkeit: Der Landkreis ist für die Kreisstraße 6172 zuständig. Da jedoch das Interesse an dem Radweg zwischen Dettingen und Dingelsdorf bei der Stadt Konstanz liegt, will diese die Planungskosten voraus leisten.

Finanzierung: Die Kosten des Radweges werden voraussichtlich die Stadt Konstanz und der Landkreis gemeinsam tragen. Wie das genau aussehen kann, steht noch nicht fest. Damit die zuständigen Gremien Gemeinderat und Kreistag zustimmen können, brauchen sie vorab eine belastbare Kostenaufstellung.

Zuschüsse: Der städtische Verkehrsplaner Stephan Fischer erläuterte den Ortschaftsräten, dass ein Förderprogramm des Landes für Radverkehrsanlagen im Jahr 2019 beendet werde. "Was danach kommt, wissen wir nicht", erklärte er.

Rückblick: Der Wunsch nach einem Radweg zwischen Dettingen und Dingelsdorf besteht bereits seit zwei Jahrzehnten. In den Jahren 2005 und 2007 wurde dieses Thema vom Ortschaftsrat Dettingen-Wallhausen beraten. Schon 2007 habe es ein ausdrückliches Bekenntnis gegeben, die Kreisstraße nicht zu sperren, berichtete Alfred Reichle (SPD). "Der Radweg ist wichtig, die Straße aber auch", betonte er.

Die Ortschaftsräte waren erleichtert, dass endlich Alternativprüfungen erfolgt sind. "Wir müssen jetzt unbedingt in die Pötte kommen", stellte Erwin Riede (SLWD) in Anbetracht der schier unendlichen Radweg-Geschichte im Dingelsdorfer Rat fest. "Wir müssen auf allen Ebenen schaffen und wachsam sein, denn das Projekt löst im Gemeinderat nicht einhellig Begeisterung aus", sagte Heinrich Fuchs, bemerkte aber: "Es ist ein glücklicher Umstand, dass Dettingen mit im Boot ist." Die Front sei breiter und damit stiegen die Chancen, in den städtischen Gremien etwas zu bewegen. Fuchs meinte letztlich: "Ich hoffe, dass wir jetzt endlich auf einem guten Radweg sind."

Martin Wichmann, Stellvertretender Leiter des Amtes für Stadtplanung und Umwelt (ASU), hatte im Dettinger Rat zuvor den bereits seit anderthalb Jahren fertigen Untersuchungsbericht zum Bau des Radwegs vorgestellt. In seiner Zusammenfassung thematisierte er lediglich die Varianten Süd und Nord. Nur diese beiden seien für die Studie beauftragt worden. Warum nicht untersucht wurde, welche Vor- und Nachteile sich aus einer vollständigen oder teilweisen Straßensperrung ergeben, berichtete Wichmann nicht.

Erstmals sei der geplante Radweg im kommenden Doppelhaushalt der Stadt verankert worden, allerdings erst in der langfristigen Finanzplanung ab dem Jahr 2022. Der Betrag sei auf eine Million Euro festgesetzt worden. „Ganz grob“, sagte Wichmann über diesen Betrag. Wichmann hofft darauf, dass in den kommenden zwei Jahren wenigstens die Planungskosten bewilligt werden. Kurz Demmler (CDU) und Lore Dizinger (SPD) sprachen sich im Namen ihrer Fraktionen eindeutig gegen irgendwelche Straßensperrungen und für einen straßenbegleitenden Radweg aus. In der jüngeren Vergangenheit habe sich die Nutzung der Kreisstraße durch den Ausbau des Ziegelhofs und das Dettinger Neubaugebiet Schmidtenbühl Nord verändert, erläuterte Roger Tscheulin. Neben dem Betreiber des Ziegelhofs hätten auch die des Gebhardshofs eine Stellungnahme abgegeben.