Konstanz Radio-AG der Geschwister-Scholl-Schule: Sie gehen auf Sendung

Die Radio-AG an der Geschwister-Scholl-Schule sendet erstmals über die Frequenz des Freiburger Hochschulradios.

Noch fehlen zwei kurze Moderationen. Dann ist die Sendung fertig. Die sechs Schüler der Geschwister-Scholl-Schule machen sich an die Arbeit. Ein großer Tag steht bevor. Ihr Beitrag läuft zum ersten Mal frei empfangbar: am Sonntag über den Kanal des Freiburger Uni-Hochschulradio.

Neben den zwei fehlenden Moderationen müssen die Schüler der Radio Birds, so nennt sich die Schul-AG mit Lehrer Emanuel Vogel, alle Beiträge schneiden und zu einer Datei zusammensetzen. Diese schicken die Schüler dann auf elektronischem Weg nach Freiburg. Am Sonntag, 2. April, können sie und alle Interessierten ihr Werk um 14 Uhr hören. Eine Wiederholung sei, erklärt Emanuel Vogel, für 21. Mai, ebenfalls 14 Uhr, geplant.

Ein bisschen Aufregung ist den Schülern anzumerken. Bislang haben sie selbst produzierte Sendungen im zwei- bis dreimonatigen Rhythmus dienstags während der Mittagspause in die Scholl-Schul-Aula gesendet. Das tun sie auch weiterhin, würden sich über weitere Zeiten beim Freiburger Uni-Hochschulradio freuen. Denn endlich ist ihr eigenes Tonstudio so ausgestattet, dass sie eigene Sendungen in ausreichender Qualität aufnehmen können, erklärt der Deutsch- und Musiklehrer Emanuel Vogel. Der Ausbau im Untergeschoss eines Schul-Nebengebäudes soll sogar noch weitegehen. Die AG ist vor zwei Jahren an den Start gegangen, insgesamt sieben Schüler sind derzeit dabei.

Wer am Sonntag die Sendung über die Internetseite www.echo-fm.de verfolgt oder die Möglichkeit hat, sie über die Radiofrequenz 88,8 zu hören, den erwarten Interviews, Musik und Unterhaltung. Die Schüler haben sich für den 56-minütigen Beitrag zum Beispiel mit Jazzmusiker Joo Kraus und der Band Me and my drummer unterhalten. Die Mischung unterschiedlicher Beiträge fasziniert die Schüler beim "Radiomachen". "Man kann kreativ sein", sagt Florian Leiderer aus der Klasse 6g. Stella Alexandru (6c) findet schön, "dass sich jeder einbringen kann". So hat Nils Martin (6g) sich Gedanken gemacht, welche Künstler als nächste Interviewpartner in Frage kommen könnten. Dafür blickt er auch gerne ins Programm des Kulturladens und welche Bands dort bald auftreten werden. Künftig müssen die Schüler nicht mehr nur Gespräche in persönlichen Treffen aufzeichnen. Die Vorbereitungen seien getroffen, sagt Lehrer Emanuel Vogel, dass dies bald schon telefonisch möglich sein werde.



Die Sendung der GSS-Schüler ist am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr über www.echo-fm.de oder wo möglich über die Radiofrequenz 88,4 zu hören. Eine Wiederholung ist am 21. Mai.