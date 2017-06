Konstanz Radfahrer schleudert bei Unfall über Straße

Eine 28-jährige Autofahrerin hat am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr in Konstanz einen 57-Jährigen Radfahrer übersehen, der bei einem Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verletzt worden ist.

Die Frau fuhr mit ihrem Wagen von einem Grundstück nach links in die Bruder-Klaus-Straße ein, um von dort in Richtung Schneckenburgstraße zu fahren. Das habe sie nach ihren Schilderungen aufgrund parkender Fahrzeuge vorsichtig getan, teilte die Polizei mit. Trotzdem übersah sie den aus Richtung Schneckenburgstraße kommenden Radfahrer. Dieser versuchte auszuweichen und machte eine Vollbremsung, konnte den Zusammenstoß mit dem Auto aber nicht verhindern. Der 57-Jährige prallte gegen die Fahrerseite des Auto und wurde auf die Straße geschleudert. Ein Notarzt musste ihn vor Ort versorgen. Am Fahrrad riss durch den Unfall die Vordergabel und ein Reifen wurde stark deformiert. Der Schaden am Auto beträgt rund 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, 07733/9960-0, zu melden.