Konstanz Radfahrer prallt in Konstanz gegen Volkswagen

Radler passt nicht auf – und landet im Krankenhaus

Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, ist am Dienstagmorgen, gegen 8.45 Uhr, ein 23-jähriger Radfahrer von einem Grundstück auf den Mittelweg gefahren und wurde dort von einem vorbeifahrenden Volkswagen Sharan erfasst. Durch den Aufprall stürzte der Radfahrer laut Pressemeldung der Polizei zu Boden und zog sich dabei eine Beinverletzung sowie einige Prellungen zu. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der 23-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand ein Schaden von rund 1500 Euro, während der Schaden am Fahrrad des 23-Jährigen auf 400 Euro geschätzt wird.