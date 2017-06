Ein Unfall in der Hans-Sauerbruch-Straße ist am Dienstag mit leichten Verletzungen ausgegangen.

Ein 23-Jähriger fuhr laut einer Mitteilung der Polizei Richtung Herosé-Park und prallte an der Einmündung der Hans-Sauerbruch-Straße zur Straße "Am Rheinufer" gegen die Hinterachse eines dort fahrenden Müllfahrzeugs. Der Radfahrer wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstanden rund 1000 Euro Schaden.