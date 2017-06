Konstanz Radfahrer prallt auf einen Skoda

Polizei sucht Zeugen des Unfalls auf der Konstanzer Konzilstraße

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, bei dem am Donnerstag, gegen 12.00 Uhr, in der Konzilstraße, auf Höhe der Hofhalde, ein 60-jähriger Radfahrer gestürzt und sein Fahrrad gegen einen Skoda geprallt ist. Der PKW stand wohl auf dem Fahrradweg und dürfte von dem in Richtung Innenstadt fahrenden Radfahrer zu spät bemerkt worden sein. Der Radfahrer musste abbremsen und kam zu Fall, während sein Fahrrad gegen den Skoda prallte. Der Radfahrer blieb unverletzt, am PKW entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Nach den Schilderungen des Radfahrers soll der PKW aus der Einfahrt unvermittelt auf den Radweg gefahren sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden 07531/995-0. (sk)