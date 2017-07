Radfahrer fährt in Konstanz in eine Schülergruppe

Drei zehnjährige Kinder stürzten auf die Straße

Vermutlich bei roter Ampel hat am Mittwochmorgen, gegen 8.30 Uhr, ein 33-jähriger Radfahrer, der von der Radolfzeller Straße stadteinwärts fuhr, die Einmündung der Schwaketenstraße passiert. Dabei fuhr er in eine Gruppe Schülerinnen der angrenzenden Grundschule, die zu diesem Zeitpunkt den Fußgängerübergang bei grüner Ampelschaltung überquerten. Drei zehnjährige Kinder wurden vom Fahrrad erfasst und stürzten wie der Radfahrer auf die Fahrbahn. Dabei zogen sich die Kinder leichte Verletzungen zu und wurden nach einer Versorgung in der angrenzenden Schule ihren verständigten Eltern übergeben, während der Radfahrer unverletzt blieb.