Konstanz Radfahrer demoliert Außenspiegel in Konstanzer Industriegebiet

Zeugen beobachten einen Mann mit blauer Hose und roter Kappe

Während er mit einem Fahrrad an geparkten Autos in der Max-Stromeyer-Straße vorbeifuhr, trat laut Polizeimeldung ein unbekannter Mann am Mittwochabend, gegen 22.20 Uhr, mit dem Fuß gegen mehrere Außenspiegel und demolierte sie. Laut eines Zeugen trug der Täter einen roten Pullover, eine blaue Hose und ein rotes Basecap. Hinweise zur Identität des Mannes bitte an die Polizei Konstanz: 07531/995-0.